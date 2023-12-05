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GTA 6.. شاهد الفيديو الترويجى الأول للعبة Grand Theft Auto 6

12/5/2023 4:29:47 AM
(MENAFN- Youm7) أصدرت Rockstar المقطع الدعائي الأول للعبة Grand Theft Auto VI، وهي الجيل التالي في سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة، وفقا لتقرير engadget.



وقد مر عقد من الزمن منذ أن طرحت Rockstar Games لعبة Grand Theft Auto V، وبينما كان مشجعو اللعبة مشغولين بلعبة GTA Online وبعض الإصدارات المعاد إصدارها، إلا أنهم كانوا ينتظرون بفارغ الصبر المزيد من الإثارة في الإصدار الجديد.







ونظرًا لأن المقطع الدعائي يحتوي على الكثير من البث المباشر بأسلوب Instagram، يبدو أن GTA VI هي لعبة معاصرة، وليست لعبة تدور أحداثها في الثمانينيات مثل Grand Theft Auto: Vice City لعام 2002.



ويبدو أيضًا أن اللعبة ستحتوي على شخصية أنثوية قابلة للعب لأول مرة في التجسيد الحديث للامتياز، تمامًا كما توقعت الشائعات، وتشمل المعالم البارزة الأخرى للمقطورة حديقة إيفرجليدز الوطنية المستنقعية في فلوريدا، والقارب الهوائي، وبعض الحياة البرية، وبالطبع نادي التعري.



وشهد تسريب كبير العام الماضي ظهور 90 مقطع فيديو لاختبار بناء GTA VI عبر الإنترنت، وأشارت المقاطع إلى أن اللعبة ستمثل العودة إلى Vice City وأنه سيكون هناك شخصيتان قابلتان للعب.
















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