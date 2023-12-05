GTA 6.. شاهد الفيديو الترويجى الأول للعبة Grand Theft Auto 6

(MENAFN
- Youm7) أصدرت Rockstar المقطع الدعائي الأول للعبة Grand Theft Auto VI، وهي الجيل التالي في سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة، وفقا لتقرير engadget.
وقد مر عقد من الزمن منذ أن طرحت Rockstar Games لعبة Grand Theft Auto V، وبينما كان مشجعو اللعبة مشغولين بلعبة GTA Online وبعض الإصدارات المعاد إصدارها، إلا أنهم كانوا ينتظرون بفارغ الصبر المزيد من الإثارة في الإصدار الجديد.
ونظرًا لأن المقطع الدعائي يحتوي على الكثير من البث المباشر بأسلوب Instagram، يبدو أن GTA VI هي لعبة معاصرة، وليست لعبة تدور أحداثها في الثمانينيات مثل Grand Theft Auto: Vice City لعام 2002.
ويبدو أيضًا أن اللعبة ستحتوي على شخصية أنثوية قابلة للعب لأول مرة في التجسيد الحديث للامتياز، تمامًا كما توقعت الشائعات، وتشمل المعالم البارزة الأخرى للمقطورة حديقة إيفرجليدز الوطنية المستنقعية في فلوريدا، والقارب الهوائي، وبعض الحياة البرية، وبالطبع نادي التعري.
وشهد تسريب كبير العام الماضي ظهور 90 مقطع فيديو لاختبار بناء GTA VI عبر الإنترنت، وأشارت المقاطع إلى أن اللعبة ستمثل العودة إلى Vice City وأنه سيكون هناك شخصيتان قابلتان للعب.
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