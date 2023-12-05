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الأردن يحقق تقدما في مؤشر جاهزية الشبكة 2023

12/5/2023 4:27:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حقق الأردن المرتبة 68 عالمياً، وفق إحصائيات العام 2023 لتقرير مؤشر جاهزية الشبكة، الصادر عن معهد بورتلانز تحت عنوان "الثقة في مجتمع الشبكة:
أزمة العصر الرقمي" مقارنة بالمرتبة 70 في العام 2022.
وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الإثنين، احتل الأردن على مستوى المنطقة المرتبة السابعة عربيًا من بين 13 دولة عربية، كانت جزءًا من
التقرير في نسخته لعام 2023، متقدمةً بذلك مرتبتين عن تصنيفها عربيًا في
العام الماضي.
ويستند مؤشر جاهزية الشبكات على 4 ركائز رئيسية وهي:
التكنولوجيا التي تقيم البنية التحتية التكنولوجية للدول والتطبيقات التي
يمكن ترويجها للاستخدام المحلي والقدرة على تحمل التكاليف والتقنيات
المستخدمة مستقبلاً، وثانياً السكان التي تقيم استخدامات الأفراد والحكومات
والشركات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستثمار فيها لصالح
المواطنين، وثالثاً الحوكمة والمقصود بها قياس الأطر التنظيمية والتشريعية
في كل دولة والثقة بالتشريعات والشمول، وأخيراً الأثر وهي ركيزة مقصود بها
قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبشري نتيجة تطبيق أهداف التنمية
المستدامة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك المؤشرات
الخاصة بالصحة والتعليم والبيئة، إضافة إلى قياس جودة الحياة والاقتصاد.
وضمن مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط والمتدني أظهر تقرير المؤشر أن أداء
الأردن كان متميزًا في الركائز الثلاثة الأولى، ففي ركيزة التكنولوجيا تقدم من المرتبة 70 إلى المرتبة 68 عالميًا، وفي ركيزة الناس تقدم بمقدار 9 مراتب لينتقل من المرتبة 53 إلى المرتبة 44 عالميًا محققا بذلك المرتبة الثالثة عربيًا، وفي ركيزة الحوكمة تقدم بمقدار 6 مراتب لينتقل من المرتبة 73 إلى المرتبة 67 عالميًا، بينما أظهر التقرير تراجعه في الركيزة الأخيرة من المرتبة 97 إلى المرتبة 99 عالميًا.
أما على مستوى المؤشرات، حقق الأردن الترتيب الأول عالميًا في مؤشر (الفجوة الريفية في استخدام المدفوعات الرقمية) ضمن ركيزة الحوكمة، ويقيس هذا المؤشر الفرق بين سكان الريف وإجمالي السكان الذين دفعوا أو تلقوا مدفوعات رقمية في العام السابق، كما جاء في المرتبة 14 عالميًا في مؤشر (مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نظام التعليم).
ووفق هذا المؤشر احتفظت الولايات المتحدة بمركزها الأول في المؤشر للعام الثاني على التوالي، تلتها مباشرة سنغافورة، وقد صعدت فنلندا إلى المركز الثالث، لتحل محل السويد التي تراجعت إلى المركز الخامس، وجاءت هولندا في المرتبة الرابعة عالميًا، وعلى المستوى العربي، تصدرت اللائحة، الإمارات العربية المتحدة متبوعة بكل من السعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان والكويت والأردن والمغرب ومصر وتونس على التوالي. -(بترا)

MENAFN05122023000072011014ID1107537164

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