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الزيادين يؤكد أهمية تذليل العقبات لتعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الابتكار

12/5/2023 4:27:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ناقشت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات 'إنتاج' مع لجنتي الاقتصاد الرقمي والريادة ولجنة الاقتصاد والاستثمار النيابيتين بحضور رئيسي اللجنتين هيثم زيادين وعمر النبر العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في المملكة، بحضور رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات 'إنتاج'، عيد أمجد الصويص.
وشارك بالاجتماع، الذي انعقد الاثنين، عددًا من رؤساء اللجان النيابية المختصة مثل القانونية، والزراعة، والنقل والخدمات، والعمل والسياحة، وبمشاركة أيضا رئيس صندوق الريادة الأردني محمد المحتسب، والشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص، والسوق المفتوح وحاضنة أورانج للأعمال، وعدد من الشركات الناشئة في القطاع.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سعي جمعية إنتاج إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والوقوف أمام التحديات التشريعية والتنظيمية التي تحد من نمو قطاع الشركات الناشئة والريادة في المملكة.
وتطرق النائب الزيادين، إلى العديد من التحديات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في المملكة الأردنية.
وأكد الزيادين على أهمية تذليل هذه العقبات لتعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الابتكار.
وأشار الزيادين إلى أن من أبرز العقبات التي تواجه رواد الأعمال هي نقص التمويل والدعم المالي، إضافة إلى تعقيدات الإجراءات الحكومية.
وشدد أيضاً على ضرورة تحسين البيئة التنظيمية لتكون أكثر ملاءمة لنمو الشركات الناشئة وتشجيع الاستثمارات.
ومن جهته، أكد النائب النبر على أهمية الشركات الناشئة في النمو الاقتصادي وتخفيف من حدة البطالة في المملكة، وتحقيق ما جاء في رؤية التحديث الاقتصادي بالنسبة لزيادة صادرات القطاع من ١٨٠ مليون دينار إلى مليار خلال ٩ سنوات .

ولفت ايضا إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لخلق بيئة محفزة لريادة الأعمال.
وأكد ضرورة توفير برامج تدريبية وتعليمية تركز على المهارات الرقمية والابتكار لتمكين الشباب الأردني من مواكبة التغيرات في الاقتصاد العالمي.
في ختام حديثه، دعا النبر جميع الأطراف المعنية إلى العمل سويًا لتحقيق هذه الأهداف وتعزيز مكانة الأردن كمركز لريادة الأعمال في المنطقة.
ومن جهته، أعرب صويص، عن شكره وتقديره للمجلس ولجانه على جهودهم الدؤوبة والتعاون الفعال، مشيدا بالنتائج المثمرة للاجتماع الأخير، معربًا عن تفاؤله بالتقدم الذي يحرزه القطاع.
وتحدث صويص عن الآفاق المستقبلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات، مؤكدًا على النمو المتوقع والطموح لهذا القطاع.
وقال: 'نحن نتطلع إلى تحقيق نمو كبير في القطاع خلال السنوات التسع القادمة حيث وتحقيقا لرؤية التحديث الاقتصادي، يطمح القطاع لنمو في صادرات قطاع التكنولوجيا ليتجاوز المليار دينار بسنة ٢٠٣٣ بالإضافة لتوفير قرابة 100 ألف فرصة عمل للسنة نفسها.
وأكد صويص على أهمية العمل المشترك والتركيز على الابتكار، معتبرًا ذلك ركيزة أساسية لتحقيق النجاح.
واختتم تصريحه بالإشارة إلى أن جمعية إنتاج ملتزمة بدعم الرياديين وتعزيز القطاع ككل، ليكون لبنة أساسية في تحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي في المستقبل.
وأكد الصويص على بعض مداخلات الشركات الريادية فيما يتعلق بالبيروقراطية الواسعة التي تواجه الشركات عند التعامل مع القطاع الحكومي، مما يشكل تحديًا كبيرًا، وعلى الرغم من التأكيد على وجود بنية تحتية متطورة في القطاع، إلا أنه أشار إلى تحديات ملموسة يجب العمل عليها.
وأشار إلى التحديات الضريبية والمالية والتنظيمية المختلفة، والتي تشكل عبئا على الشركات الريادية، والتي مازالت موجودة بالإضافة إلى بعض التحديات بقانون العمل الحالي.

وشدد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لهذه التحديات لضمان استمرارية النمو والتطور في هذا القطاع الحيوي.
واختتم بالتأكيد على أهمية التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي لتحقيق بيئة عمل أكثر فعالية ومرونة.
ومن جانبه، قال الرئيس التفيذي للصندوق الأردني للريادة، محمد المحتسب، ان قيمة الصندوق ٩٨ مليون دولار بهدف دعم قطاع الشركات الناشئة وصناديق الاستثمار بالشركات الريادية، في إطار مساعي الصندوق لتعزيز الابتكار وتشجيع روح الريادة في الأردن.
ولفت إلى أن الصندوق، مول 18 صندوقا استثماريا جديدا، بجانب استثماراته المباشرة في الشركات الريادية الأردنية، منوها إلى هذا التمويل لا يقتصر على توفير الرأسمال فحسب، بل يشمل أيضًا تقديم الدعم الاستراتيجي والتوجيه للشركات الناشئة لتعزيز فرص نجاحها.
وأكد ان الصندوق يسعى إلى خلق بيئة محفزة تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى الأردن، ودعم الشركات الناشئة لتصبح روادًا في مجالاتهم.
ونوه بأن الصندوق الأردني للريادة يعتبر نموذجًا للشراكات المثمرة بين القطاعين العام والخاص، ويسعى من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز قدرته على دعم الشركات الأردنية الناشئة وتوسيع نطاق تأثيرها في المنطقة والعالم.
ومن جهته، قال مدير شركة السوق المفتوح، ان عدد المستخدمين للسوق وصل إلى 150 مليون مستخدم بالوطن العربي، لافتا إلى أن الشركة تلقت عروضا لنقل عملياتها إلى خارج المملكة، إلا أن الإدارة متمسكة ببقائها في المملكة كونها شركة أردنية.
واتفق مع ان أهم تحد يواجه الشركات الناشئة هو تبعيات الشركات للجهة التنظيمية الحكومية من حيث التراخيص، بالإضافة إلى ان الضريبة تتقاضى 16 بالمئة كضريبة مبيعات على الإعلانات.
ومن جهته، قال مدير المشاريع الريادية في أورانج الأردن، ربيع جمالية، ان أحد أهم التحديات هو اشتراط وجود 'مكتب' للحصول على ترخيص، لاسيما ان الاستثمار في الشركات الناشئة يحتمل مخاطرة كبيرة، الأمر الذي يتطلب منح فترة سماح تصل إلى عامين لتقييم وضع الشركات ومدى نجاحها.
ودعا رئيس مجلس إدارة شركة مايند روكتس، محمد الكيلاني، إلى إعادة مفهوم تسجيل الشركات، خصوصا الشركات الناشئة، لافتا إلى ان الشركات الناشئة تشهد مخاطرة كبيرة، الأمر الذي يتطلب عدم تحميلها أعباء مالية كضريبة المبيعات ورسوم التسجيل والضمان بالإضافة لحرية حركة رأس المال وثبات التشريعات.
ودار نقاش موسع بين عدد من مؤسسي الشركات الناشئة وأعضاء اللجنتين النيابيتين حول المعيقات والتحديات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في المملكة.

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