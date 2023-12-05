41.3 دينار سعر غرام الذهب محليا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، عند 41.30 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 39.60 دينار لجهة البيع.
وبحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 48.50 و 36.80 دينار على التوالي.
واستهل المعدن الأصفر تداولاته، اليوم بالسوق العالمية عند 2033 دولارا للأونصة الواحدة.
--(بترا)
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