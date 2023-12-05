Tuesday, 05 December 2023 01:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البنك الدولي: ارتفاع أسعار الغذاء في الأردن للشهر الرابع على التوالي

12/5/2023 4:27:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






ارتفعت أسعار الغذاء في الأردن بنسبة 1.7% لنهاية شهر تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، وفق تقرير الأمن الغدائي الشهري الصادر عن البنك الدولي مؤخرا.

وبحسب التقرير، فإن أسعار الغذاء في الأردن استمرت في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي بعد أن ارتفعت بنسب 0,6% في تموز (يونيو) الماضي و1.2% في آب (أغسطس) الماضي، و 1.3% ايلول (سبتمبر) الماضي، وذلك بعد أن تراجعت لشهرين متتالين، في حزيران (يوليو) بواقع 1%، ونهاية أيار (مايو) الماضي بواقع 1.9%.

يشار إلى أن المؤشر القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم ) في الأردن كان قد ارتفع في شهر أيلول الماضي بما نسبته 1.19% مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.

كما ارتفع التضخم على المستوى التراكمي خلال للأشهر التسعة الأولى من هذا العام بسبة 2.31% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأكد التقرير أن التضخم في أسعار المواد الغذائية في دول العالم ما زال مرتفعا، إذ شهدت ما نسبته 61.9% من البلدان منخفضة الدخل تضخماً أعلى من 5% (بزيادة قدرها 9.5 نقطة مئوية منذ آخر تحديث قبل ثلاثة أسابيع)، و80% من البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى (بانخفاض قدره 8.6 نقطة مئوية)، و80% من البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى (بانخفاض قدره 8.6 نقطة مئوية).

كما تعاني ما نسبته 50% من البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى من تضخم يتجاوز في العديد منها 10% (بانخفاض قدره 12 نقطة مئوية في هذه البلدان)، في حين تعاني 60% من البلدان ذات الدخل المرتفع من تضخم أسعار المواد الغذائية (بانخفاض قدره 7.3 نقطة مئوية).
وبين التقرير أن البلدان الأكثر تأثرا بالتضخم تقع في أفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا وأوروبا وآسيا الوسطى. وبالقيمة الحقيقية، تجاوز تضخم أسعار المواد الغذائية التضخم الإجمالي بنسبة 76% في 166 دولة.

ولفت التقرير إلى انه منذ آخر تحديث قبل أسبوعين، أغلق مؤشرا أسعار الزراعة والتصدير عالميا بارتفاع بنسبة 2% و6% على التوالي، في حين أغلق مؤشر أسعار الحبوب منخفضًا بنسبة 3%. وجاءت الزيادة في مؤشر أسعار الصادرات مدفوعة بارتفاع أسعار الكاكاو والبن (أرابيكا) والقطن.

ومن بين الحبوب، شهدت أسعار الذرة والأرز انخفاضا بنسبة 5% و2% على التوالي، في حين ارتفعت أسعار القمح بنسبة 2% منذ التحديث الأخير. وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار الذرة والقمح بنسبة 30% و31% على التوالي، في حين ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 36%.

ومقارنة بشهر يناير/كانون الثاني 2021، انخفضت أسعار الذرة بنسبة 13%، وانخفضت أسعار القمح بنسبة 16%، بينما ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 20%.

MENAFN05122023000072011014ID1107537160

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث