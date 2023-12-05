Tuesday, 05 December 2023 01:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشناينة يخضع لعملية جراحية ناجحة

12/5/2023 4:26:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد- تكللت العملية الجراحية التي أجراها لاعب النادي الفيصلي أمين الشناينة صباح اليوم بالنجاح ، وذلك بعد الإصابة القاسية التي لحقت بالشنانية خلال مشاركته فريقه أمام ضيفة الشارقة الإماراتي ضمن مباراة الفريقين في منافسات الجولة الأخيرة لدوري أبطال آسيا التي جرت أمس على ستاد عمان.
وسيخضع الشناينة لفترة راحة خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للبدء بعملية التأهيل الرياضي في الفترة القادمة.

MENAFN05122023000072011014ID1107537159

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث