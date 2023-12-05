الشناينة يخضع لعملية جراحية ناجحة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد-
تكللت العملية الجراحية
التي أجراها لاعب النادي الفيصلي أمين الشناينة صباح اليوم بالنجاح ، وذلك بعد الإصابة القاسية التي لحقت
بالشنانية خلال مشاركته فريقه أمام ضيفة الشارقة الإماراتي ضمن مباراة الفريقين في منافسات
الجولة الأخيرة لدوري أبطال آسيا التي
جرت أمس على ستاد عمان.
وسيخضع الشناينة لفترة راحة خلال الفترة المقبلة،
استعدادًا للبدء بعملية التأهيل الرياضي في الفترة القادمة.
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