تحركات من فلسطينيي الشتات في العالم لإدانة الاحتلال أمام المحاكم الدولية

MENAFN - Alghad Newspaper) هديل غبون

يسخر الناشط الفلسطيني البلجيكي ورسام الكاريكاتور أحمد فراسيني، جل وقته لمتابعة وتنسيق أعمال الحملة التضامنية لمؤسسات مجتمع مدني في بلجيكا وأوروبا منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة، بينما بدأ حقوقيون وناشطون ومؤسسات أوروبية ناشطة، بجمع البيانات اللازمة لتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية.



وحجزت منظمات المجتمع الأوروبية مكانا لها في الميادين الكبرى بالعواصم الغربية لمناصرة القضية الفلسطينية، وتعرية الاحتلال، وكذلك في أروقة الأحزاب الأوروبية والهيئات الحقوقية، وبذل جهود منظمة للوصول إلى المحكمة.



وقال الفراسيني لـ"الغد"، وهو منسق أعمال المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية في بروكسل، إن العمل بدأ تأطيره بعد الأيام الأولى للحرب، بفعاليات وأنشطة ومظاهرات شارك فيها مئات الآلاف، لتكون مؤسسية "مطلبية" تخرج من إطار الغضب.



وبين، أن العمل عبر المجلس، تبلور باتجاه المطلبية بعد صدور مواقف منحازة من دول الاتحاد الأوروبي لصالح "إسرائيل، والتمسك بالحق في الدفاع عن نفسها"، وكذلك في البرلمان الأوروبي لاحقا، والذي صوت لصالح ذلك. وأضاف أن "الحراك تبلور بشكل ممنهج ومطلبي، بعد التصويت في البرلمان الأوروبي وقيام برلمانيين أوروبيين بزيارة المستوطنات لدى الاحتلال وتأييدهم الأعمى.

فتشكلت هذه الجبهة للضغط على مراكز القرار والأحزاب الأوروبية في الموقف حيال حرب الإبادة الجماعية في غزة".



ولفت الفراسيني لإرسال عشرات الرسائل لبرلمانيين أوروبيين، وعقد لقاءات معهم، لكن التعنت الأوروبي وعدم إدانة جرائم الاحتلال، والامتناع عن الدعوة لوقف إطلاق النار، دعاهم للاستمرار بالعمل حتى الآن، ووضع خطط للمراحل المقبلة.



وفيما أكد أن هناك أطرا عديدة تعمل في هذا المجال، قال إن الأنشطة المنهجية اتخذت أكثر من منحى، منها التواصل مع البرلمانيين وأكثر من 40 حزبا أوروبيا وبعث رسائل للمفوضية والمسؤولين الأوروبيين، من منظوري انتهاك حقوق الإنسان والمنظمات البلجيكية أوروبية، بالتأشير لمخالفات القوانين الأوروبية والمثل والأخلاقيات التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي.



وأضاف الفراسيني "وضعنا أصابعنا على المخالفات في الموقف السياسي الأوروبي الداعم للاحتلال. قبل يومين بعثت أكثر من 700 رسالة بريدية، بينها 600 بريدية لبرلمانيين أوروبيين، كما عقدنا مؤتمرا صحفيا بحضور 4 قانونيين كبار، وخرجنا منه بفتاوى قانونية وورقة موثقة بها، وبعثت رسالة حول الإبادة الجماعية في غزة من منظور القانون الدولي".



وكان من بين هيئة المحامين التي شاركت في المؤتمر الصحفي، المحامي الفرنسي جيل ديفير من منظمة التحالف القانوني، والذي يقود حاليا جيشا من المحامين، إذ يجري الإعداد لعدة قضايا لتقديمها إلى الجنائية الدولية، عبر التعامل مع كل جرائم الإبادة الجماعية وضد الإنسانية والحرب بشكل منفصل.



وقال الفراسيني "الآن هناك 620 محاميا يعمل ضمن الفريق مع ديفير، للتقدم نحو المحاكم الدولية والأوروبية الداخلية، التقوا مدعين عامين فيها، وبدأوا يقدمون الوثائق اللازمة". كما اشار الى أن هناك عملا منظما وفعاليات على الأرض، بدأت تتخذ منحى تخصصيا للقطاعات، تحاكي التيارات السياسية المتنوعة، وبعيدا عن حصر الأنشطة بالبعد الإنساني، فالمطلوب وقف الحرب على غزة".



ولفت إلى أن أحزابا في البرلمان البلجيكي حاليا، تتحرك لطلب التصويت على مقاطعة الاحتلال وفرض عقوبات عليه، والاعتراف بدولة فلسطين، لم تحسم بعد، مؤكدا انه "لا بد من القول إن أحزاب اليسار الأوروبية، أبدت مواقف مناصرة حتى الآن".



من جهته، قال المهندس والناشط البولندي الفلسطيني عمر فارس، إن تحركات المجتمع الفلسطيني والمدني في بولندا أيضا، اتخذت منحى داعما ومناصرا عبر المظاهرات والاحتجاجات السلمية، مؤكدا أن هناك "وعيا" تركته هذه التحركات في المجتمع البولندي، بخاصة وأن لبولندا خصوصية تختلف عن بقية دول أوروبا، بحيث أودت "الإبادة الجماعية لليهود البولنديين" على يد " النازية" بالملايين.



وشدد فارس الذي يقيم في مدينة كراكوف في بولندا، بأن الناشطين الفلسطينيين البولنديين يحاولون نقل حقيقة ما يجري في غزة من حرب إبادة على الفلسطينيين، في محاكاة تشبه "المحرقة" في بولندا، لما لها من أثر تاريخي، لجلب الأنظار نحو هذه المعاناة وحرب الإبادة، وقال "بعض التظاهرات التي خرجت في بداية الحرب على غزة، لم تتجاوز المئات. اليوم، تشهد هذه التظاهرات مشاركة الآلاف سواء في كراكوف أو وارسو أو غيرها من المدن البولندية".



وبين فارس الذي يمثل الجمعية الثقافية لفلسطينيي بولندا، بأن "التحركات تهدف للضغط والتأثير آجلا أم عاجلا على صناع القرار وحكومات أوروبا لتغيير المواقف الرسمية، والإبقاء على تسيير الإمدادات الإنسانية إلى غزة، ومناصرة القضية الفلسطينية"، مضيفا "كثير من البولنديين عرف حقيقة الكذب الإسرائيلي".



و بين الأعوام 2008 و2015 انطلقت أكثر من 16 سفينة شحن، باتجاه موانئ غزة لكسر الحصار عنها، وصلت منها نحو 6 سفن، فيما منعت أكثر من 11 سفينة من أبرزها أسطول الحرية 1 في أيار (مايو) 2010، إذ قتلت قوات الاحتلال نحو 10 ناشطين على متن سفينة "مرمرة" في هذا الأسطول، وسير أسطول آخر بعدها، هو أسطول الحرية 2 في تموز (يوليو) 2010، الذي اعترضته قوات الاحتلال وأحدثت خرابا كبيرا في بعض سفنه أيضا.



وفي هذا السياق، انطلقت "الحملة الدولية لإنقاذ غزة" بمشاركة حاشدة من منظمات شعبية عربية ودولية في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المنصرم، لتسيير سفن دعم وإغاثة من جديد لكسر الحصار المفروض على غزة، في مؤتمر عقد باسطنبول.



وبحسب البيان التأسيسي للحملة الذي رصدته "الغد"، فإنها تهدف لتنظيم جهود النصرة والإغاثة والإنقاذ بكل الوسائل السلمية الممكنة والقانونية، وفي مقدمتها تسيير "سفن المساعدات" في أقرب وقت ممكن لقطاع غزة، وفق القوانين الدولية في أوقات الحرب.



وأشار البيان، إلى أن الحملة بصدد بدء إجراءات شراء "سفن شحن لاستخدامها بنقل المساعدات الإغاثية لغزة"، وأنها تدرس فكرة شراء سفن صغيرة للركاب، وشراء المساعدات وشحنها إلى غزة.



وستضغط الحملة أيضا لأجل "كسر الحصار" على غزة، وفتح المعابر وتمكين الفلسطينيين من حرية التنقل، منوهة بأنها ستبذل جهدها لإبحار أولى السفن للقطاع قبل نهاية الشهر الحالي.



وشارك في المؤتمر رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب فراس العجارمة، الذي قال إن مشاركة الأردن جاءت ليكون جزءا منها. وقال في مقابلة مصورة أجرتها الحملة ونشرتها الجمعة على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "هذا هو وقت الحصار على غزة التي تعاني من الحصار منذ 17 عاما، ولا بد من وقفة إنسانية الآن من شعوب العالم وأحراره للذهاب إلى غزة وكسر الحصار هناك".



ونقلت الحملة التي تشارك بها منظمات أوروبية وعربية وإسلامية، عن البروفيسور تورستن دحلة رئيس السفينة النرويجية لغزة، إن توحيد الجهود مهم جدا الآن شعبيا في أنحاء العالم والعالمين الإسلامي والعربي، والاستفادة من تجربة أسطول الحرية.



وقال "يمكننا توسيع المبادرة لتوحيد الجهد، لتكون أكثر فاعلية لإيصال المعدات والمستلزمات الطبية والتضامن مع مرضى السرطان، فالمستوى السياسي الرفيع لا يعمل فعليا، ويجب أن يكون العمل من القاعدة الشعبية".

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