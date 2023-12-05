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زخات غزيرة اليوم ليلا وتحذيرات شديدة من الأرصاد

12/5/2023 4:26:13 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تكون الأجواء نهار اليوم الثلاثاء، دافئة نسبيا في أغلب المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات بعد الظهر تدريجياً تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تزداد كميات الغيوم وتهطل -بإذن الله- زخات غير منتظمة من الأمطار في أماكن متفرقة من المملكة بدءا من المناطق الجنوبية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
ومع ساعات الليل الأولى، يندفع هواء رطب وأكثر برودة، حيث تسود أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، وينتظم الهطول المطري، يتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحيانا في بعض المناطق، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحرالميت، ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد، وتتحول الرياح إلى شمالية غربية تنشط بين الحين والآخر مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول، وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، ومن خطر حدوث العواصف الرعدية وهطول البرد في بعض المناطق، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا بسبب الغبار خاصة في المناطق الصحراوية.
كما يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتسجل درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً في معظم المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع فرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.
وتبقى الأجواء الخميس، غائمة جزئياً وباردة نسبياً في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.
وتكون الاجواء الجمعة، باردة نسبياً في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 22 - 11 درجات مئوية، وفي غرب عمان 20 - 9، وفي المرتفعات الشمالية 19 - 8 وفي مرتفعات الشراة 22 - 9، وفي مناطق البادية 25 - 11 وفي مناطق السهول 23 - 11، وفي الأغوار الشمالية 28 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 28 - 15، وفي البحر الميت 28 - 16، وفي خليج العقبة 30 - 18 درجة مئوية.- (بترا)

MENAFN05122023000072011014ID1107537157

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