مجلس النقباء يقر سلسلة من الفعاليات لدعم قطاع غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قرر مجلس النقباء تنفيذ وقفة تضامنيه عند الساعة الرابعة من مساء الاحد المقبل امام مجمع النقابات دعما للأهل وصمودهم في قطاع غزة.
وقرر المجلس خلال اجتماع عقده اليوم برئاسة رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين م.احمد سمارة الزعبي عمل يوم مفتوح لجمع التبرعات لاقامة مستشفى ميداني والوقوف مع الاشقاء النقابيين في القطاع والمساهمة في التخفيف عنهم، حيث تطوع عدد كبير من الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضين الاردنيين للمساهمة في علاج الجرحى في قطاع غزة.
كما قرر المجلس الاعلان يوم للتبرع بالدم للاشقاء في قطاع غزة في مجمع النقابات يوم 12 الشهر الجاري.
ويعكف المجلس على الترتيب لعقد مؤتمر طبي دولي لدعم القطاع الصحي في غزة تشارك فيه النقابات الأردنية والاتحادات المهنية العربية وجمعيات واطباء عرب واجانب من مختلف دول العالم.
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