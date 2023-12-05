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الامانة تعلن الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية

12/5/2023 4:26:13 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت امانة عمان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة ويرافقها هطولات مطرية غزيرة ما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة ، وفقاً لتقرير دائرة الارصاد الجوية .

واكد الناطق الاعلامي لامانة عمان ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الامانة ميدانياً للتعامل مع اي بلاغات ترد الى غرفة طوارئ تلاع العلي ، داعياً الأخوة المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ).

كما دعا الى أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

MENAFN05122023000072011014ID1107537154

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