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الاحتلال يعترف بمقتل ضابط وجنديين وإصابة 3 بجروح خطيرة

12/5/2023 4:25:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، عن مقتل ضابط وجنديين من سلاح المدرعات في قطاع غزة، الإثنين.

وجاء في الإعلان أن المقاتلين الثلاثة الذين سقطوا هم: الكابتن، أيتان فيش، والرقيب أول، توفال تسنعاني، والرقيب ياكير شينكولفسكي، وفق هيئة البث الإسرائيلية "مكان".

وحسب ما نقلته الهيئة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن ثلاثة مقاتلين آخرين قد أصيبوا بجروح خطيرة.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية العملية البرية في شمال قطاع غزة إلى 78، وإلى 404 منذ بدء الحرب، بينهم الجنود الذين قضوا في يوم انطلاق عملية طوفان الأقصى.

والإثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ثلاثة جنود الأحد في شمال قطاع غزة، حيث يشن عمليات برية منذ 27 أكتوبر، أي بعد 20 يوما على اندلاع الحرب مع حماس.-(الحرة)

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