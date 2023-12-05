القسام تستهدف 3 آليات صهيونية بقذائف الياسين 105 في خان يونس

القسام تستهدف 3 آليات صهيونية بقذائف الياسين 105 في خان يونس
التاريخ
12/5/2023 4:25:54 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن مقاتليها يستهدفون 3 آليات إسرائيلية بقذائف الياسين 105 شرق مدينة خان يونس، مشيرة إلى استهدافهم دبابة إسرائيلية متوغلة شرق مدينة خان يونس بقذائف الياسين 105.
وفي وقت سابق اليوم، قالت القسام إنها قصفت بئر السبع برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين.
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