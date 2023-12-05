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القسام تستهدف 3 آليات صهيونية بقذائف الياسين 105 في خان يونس

12/5/2023 4:25:54 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن مقاتليها يستهدفون 3 آليات إسرائيلية بقذائف الياسين 105 شرق مدينة خان يونس، مشيرة إلى استهدافهم دبابة إسرائيلية متوغلة شرق مدينة خان يونس بقذائف الياسين 105.

وفي وقت سابق اليوم، قالت القسام إنها قصفت بئر السبع برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين.

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