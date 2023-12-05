بدء عودة خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة تدريجيا

أعلنت شركتا الاتصالات الفلسطينية (جوال) و(بالتل)، اليوم الثلاثاء، بدء عودة خدمات الاتصال (الثابت والخلوي والإنترنت) للعمل بشكل تدريجي، في مختلف مناطق قطاع غزة، بعد أن تم فصلها من جانب الاحتلال الإسرائيلي.



وقالت هيئة قطاع الاتصالات الفلسطينية في بيان، إنّ هذا هو الانقطاع الرابع للاتصالات عن قطاع غزة "بشكل متعمد" منذ بدء الحرب الإسرائيلية.



وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (جوال)، عن بدء عودة خدمات الاتصال (الثابت والخلوي والإنترنت) للعمل بشكل تدريجي في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة.



وأشارت شركة (بالتل)، إلى أن خدمات الاتصال (الثابت والخلوي والإنترنت) بدأت بالعودة للعمل بشكل تدريجي في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة.

ومنذ 7 تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى عصر أمس الاثنين، 15 ألفا و899 شهيدا فلسطينيا، و42 ألف جريح، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة" بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.-(بترا)