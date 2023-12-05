بدء عودة خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة تدريجيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت شركتا الاتصالات الفلسطينية (جوال) و(بالتل)، اليوم الثلاثاء، بدء عودة خدمات الاتصال (الثابت والخلوي والإنترنت) للعمل بشكل تدريجي، في مختلف مناطق قطاع غزة، بعد أن تم فصلها من جانب الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت هيئة قطاع الاتصالات الفلسطينية في بيان، إنّ هذا هو الانقطاع الرابع للاتصالات عن قطاع غزة "بشكل متعمد" منذ بدء الحرب الإسرائيلية.
وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (جوال)، عن بدء عودة خدمات الاتصال (الثابت والخلوي والإنترنت) للعمل بشكل تدريجي في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة.
وأشارت شركة (بالتل)، إلى أن خدمات الاتصال (الثابت والخلوي والإنترنت) بدأت بالعودة للعمل بشكل تدريجي في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة.
ومنذ 7 تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى عصر أمس الاثنين، 15 ألفا و899 شهيدا فلسطينيا، و42 ألف جريح، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة" بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.-(بترا)
MENAFN05122023000072011014ID1107537149
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.