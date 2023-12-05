إعلام إسرائيلي: مشهد الانتصار الفلسطيني تحقق في 7 أكتوبر.. وحماس لن تغادر غزّة

قال معلق الشؤون الفلسطينية في "القناة 12" الإسرائيلية، أوهاد حمو، إنّ "المشهد في الجانب الفلسطيني هو مشهد انتصار".



وأكّد حمو أنّه "من ناحية الفلسطينيين وحركة حماس فإنّ الانتصار تحقق في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وما يقومون به بعد ذلك هو فقط صمود".



وأضاف المعلق الإسرائيلي أنّه "في إسرائيل، نتحدث كثيراً في الأيام الأخيرة عن إجلاء مسؤولي حماس، لكن أنا لا أرى أنّ هذا يحدث"، مشيراً إلى أنّ "السؤال الكبير هو ما هي نقطة الخروج من كل هذا الحدث".



وتابع أنّ "حماس أكّدت أكثر من مرّة أنّها لن تخرج من غزّة".



وفي سياق متصل، قال عضو الكنيست من حزب العمل أفرات رايتن للقناة 12، إنّ "حماس تنتصر إعلامياً حول العالم، والكل اليوم يتحدث عن الفلسطينيين".



وكان الاحتلال وضع أهدافاً منها القضاء على حركة حماس من خلال عدوانه وعمليته البريّة في قطاع غزةّ، بيد أنّ المقاومة الفلسطينية مستمرة في مواجهته والاشتباك معه من مسافة صفر وتكبيده خسائر بشرية ومادية.



والجدير ذكره، أنّ المقاومة الفلسطينية أكدت أنّ "لا مفاوضات تحت النار ولا تبادل للأسرى ما دام العدوان الإسرائيلي مستمراً على غزة".



وكان الاحتلال استأنف عدوانه على غزّة، بعد هدنة استمرت نحو أسبوع، أسفرت عن تبادل للأسرى لدى الطرفين. كما عاد الفلسطينيون خلال أيام الهدنة إلى منطقة الشمال التي حاول الاحتلال إفراغها وتهجير أهلها إلى جنوب القطاع.



وأمس، تحدّث الإعلام الإسرائيلي عن أنّ الخوف الحقيقي في الحرب القائمة في غزة يكمن في انتهائها من دون تحقيق أي نصر. -الميادين

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