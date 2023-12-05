حماس لبنان تعلن تأسيس طلائع“طوفان الأقصى”.. تدعو الشباب للالتحاق بها

أعلنت حركة حماس في لبنان، الإثنين 4 ديسمبر/كانون الأول 2023، عن تأسيس وإطلاق طلائع "طوفان الأقصى"، وذلك تأكيداً لدور الشعب الفلسطيني بأماكن وجوده كافّة في مقاومة الاحتلال.



الحركة قالت في البيان، إن "هذا المشروع يهدف إلى الاستفادة من قدرات الرجال والشباب العلمية والفنية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".

كما أضافت: "استكمالاً لما حقّقته عملية طوفان الأقصى، وانتصاراً لصمود شعبنا الفلسطيني الصابر ومقاومتنا الباسلة، وما قدّمه شعبنا من صمود وتضحيات، وسعياً نحو مشاركة رجالنا وشبابنا في مشروع مقاومة الاحتلال والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم العلميّة والفنيّة".حماس، دعت في البيان، "أبناء شعبنا، الشباب والرجال الأبطال"، إلى أن "ينضمّوا إلى طلائع المقاومين، ويشاركوا في صناعة مستقبل شعبكم، وفي تحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك".يشار إلى أن عناصر من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، كانت قد نفذت عدداً من عمليات الاشتباك وإطلاق الصواريخ انطلاقاً من الحدود اللبنانية باتجاه "إسرائيل" منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.