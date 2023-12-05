Tuesday, 05 December 2023 01:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حماس لبنان تعلن تأسيس طلائع“طوفان الأقصى”.. تدعو الشباب للالتحاق بها

12/5/2023 4:25:53 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت حركة حماس في لبنان، الإثنين 4 ديسمبر/كانون الأول 2023، عن تأسيس وإطلاق طلائع "طوفان الأقصى"، وذلك تأكيداً لدور الشعب الفلسطيني بأماكن وجوده كافّة في مقاومة الاحتلال.


الحركة قالت في البيان، إن "هذا المشروع يهدف إلى الاستفادة من قدرات الرجال والشباب العلمية والفنية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".

كما أضافت: "استكمالاً لما حقّقته عملية طوفان الأقصى، وانتصاراً لصمود شعبنا الفلسطيني الصابر ومقاومتنا الباسلة، وما قدّمه شعبنا من صمود وتضحيات، وسعياً نحو مشاركة رجالنا وشبابنا في مشروع مقاومة الاحتلال والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم العلميّة والفنيّة".

حماس، دعت في البيان، "أبناء شعبنا، الشباب والرجال الأبطال"، إلى أن "ينضمّوا إلى طلائع المقاومين، ويشاركوا في صناعة مستقبل شعبكم، وفي تحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك".

يشار إلى أن عناصر من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، كانت قد نفذت عدداً من عمليات الاشتباك وإطلاق الصواريخ انطلاقاً من الحدود اللبنانية باتجاه "إسرائيل" منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


MENAFN05122023000072011014ID1107537146

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث