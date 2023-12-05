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يعانون من الإسهال كل 20 دقيقة.. ماذا يحدث لجنود الاحتلال في قطاع غزة؟

12/5/2023 4:25:52 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



((ارتفعت معدلات الإصابة بالأمراض المعوية بين جنود الاحتلال الإسرائيلي))، بتلك الكلمات استهلت صحيفة يديعوت أحرونوت تقريرًا أطلقته عبر الموقع الإلكتروني للصحيفة العبرية، مشيرة إلى أن التبرعات الغذائية من العائلات والمنظمات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة هي السبب الرئيسي وراء الزيادة التي وصفتها بـ((غير العادية)) في أمراض الإعياء بين الجنود الإسرائيليين بقطاع غزة.
وروت الصحيفة، أنه منذ بداية الهجمات الإسرائيلية على القطاع، بدأت التبرعات الغذائية تصل إلى أفراد جيش الاحتلال، لافتة إلى أنها تسببت في أمراض معوية، وأرجعت الأسباب إلى سوء المكونات التي دخلت ضمن عناصر إعداد الوجبات، وأوضحت الصحيفة أنها تحاول تحليل المشهد ((دون سوء نية))، باعتبار ظروف تخزين ونقل وإعداد الأغذية أدت إلى ذلك في نهاية المطاف.

وعادت الصحيفة لتلفت الانتباه إلى زيادة ملحوظة في حالات التسمم الغذائي والأمراض المعوية بين الجنود، خلال الأسابيع الماضية، موضحة أنها توصلت إلى تلك المعلومات من قبل أطباء في الجهاز الصحي الخاص بالجيش الإسرائيلي، والذين كانوا ومازلوا مسؤولين عن معالجة هؤلاء الجنود الإسرائيليين.

فيما أوضحت أن من بين أبرز نتائج الفحص للأغذية، هو اكتشاف وجود بكتيريا تسبب التهاب واضطراب في الأمعاء ((الدوسنتاريا))، التي تؤدي إلى إسهال شديد مع حمى وآلام في البطن، ويحدث ذلك نتيجة تناول طعام أو مياه ملوثه، ما قاد إلى ظهور كثير من حالات الإسهال الشديدة وارتفاع في درجة الحرارة، حسب الصحيفة.

من جانبه قال مدير وحدة الأمراض المعدية في مستشفى ((أسوتا العام)) في أشدود: ((تفشى مرض الإسهال بين الجنود في الجنوب، وفي مناطق التجمعات، ثم انتشر بين الجنود الذين ذهبوا إلى القتال داخل غزة، تم تشخيص الحالات بالإصابة بـ(الدوسنتاريا)، وهذا مرض خطير للغاية، وتفشى أيضًا بين المقاتلين في غزة)).

وأضاف الدكتور الإسرائيلي بروش: ((هناك قواعد واضحة جدًا لنظافة الطعام يجب أن يعرفها كل من يملك مطعمًا، وعادة ما يكون الجيش صارمًا للغاية بشأن هذا الأمر، لكن مشروع التبرعات الغذائية للجنود برمته يخرق هذه القواعد ونحن لا تعرف من يقوم بإعداد الطعام. يمكن أن يكون هذا فئة من الطلاب أو تجمعات ينظمها أفراد، فلا نعرف كيف تم التعامل مع الطعام، وكيف تم طهيه وكيف تم تعبئته. ثم يتم إرساله إلى الجنوب دون تبريد. هناك حد أقصى من الوقت يمكن السماح فيه للطعام بالتخزين حتى موعد تناوله((.

وأكد ذلك الطبيب أن هذه التفشيات لها تخوفاتها وعواقبها على جيش الاحتلال: ((إذا كان هناك تفشي لعشرة جنود في سرية مشاة يعانون من حمى تصل إلى 40 درجة ويعانون من الإسهال كل 20 دقيقة، فإنهم غير صالحين للقتال ويعرضون أنفسهم للخطر، إذا سألني أحدهم ماذا أفعل، فمن المستحيل أن نقول للجمهور عدم التبرع للجنود، ولكن ربما نطلب منهم إرسال أشياء آمنة، وخاصة الطعام الجاف)).

في المقابل، لفتت يديعوت أحرونوت إلى أن التبرعات الغذائية غالبًا توفر حلا وبديلا لوجبات جيش الاحتلال الذي وصفته بـ((الرديء))، وسجل جندي احتياط يخدم في جيش الاحتلال اعتراضه على أطعمة مؤسسته العسكرية قائلًا: ((لماذا الإصرار على توصيل الحساء (الشوربة) إلى قطاع غزة عندما لا توجد ثلاجة هناك؟))، حسب الصحيفة.

واستكمل الجندي: ((المصدر الرئيسي للمياه والأطعمة القادمة لوحدتنا العسكرية تأتي من التبرعات الغذائية.. نعيش بشكل أساسي على طعام السكان، لأن طعام العسكريين غير صالح للأكل، ولكن في قطاع غزة الأمر أكثر صعوبة والسؤال هو ما مدى صرامة شروط النظافة الأساسية هناك)).

فيما أعلنت الصحيفة أن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال ردًا على تلك الشكاوى: ((هناك زيادة في أمراض الأمعاء العامة بسبب التبرعات الغذائية والأطعمة المطبوخة.. ويتم علاج الحالات وإصدار التعليمات العلاجية بناء على ذلك.. وهناك حالات يقوم فيها المدنيون بإحضار الطعام الساخن للجنود مما قد يسبب أمراضًا معوية.. وفي كل حالة مرضية يتم الإبلاغ عنها، يتم إجراء الفحص والتحقيق في الحادث، بينما يتم تقديم العلاج الطبي لهؤلاء الجنود)). -وكالات

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