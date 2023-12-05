Tuesday, 05 December 2023 01:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صحة غزة: 108 شهداء وعشرات المصابين بمستشفى كمال عدوان

12/5/2023 4:25:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد المدير العام لوزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش وجود 108 شهداء وعشرات المصابين في مستشفى كمال عدوان.

وقال البرش اليوم الأحد، إن الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان بالدبابات والقناصة يطلقون النار على من يتحرك.

وأعرب عن تخوفه من مجزرة داخل مستشفى كمال عدوان كما حدث في مستشفيي الشفاء والإندونيسي.

وأشار البرش إلى أن أكثر من 7 آلاف نازح داخل مستشفى كمال عدوان الآن، علما أن التيار الكهربائي انقطع عن المستشفى.

وأضاف: لم نستطع إجراء أي عملية جراحية بالمستشفى، وانقطاع التيار الكهربائي فاقم الأزمة.

ولفت المدير العام لوزارة الصحة في غزة إلى أن 4 مستشفيات فقط تعمل شمال غزة ونحو 55 سيارة إسعاف خرجت من الخدمة.

وشدد على ضرورة إدخال الوقود والمستشفيات الميدانية والمساعدات الطبية لضمان استمرار عملنا.

وبين البرش أن معبر رفح استقبل 400 مصاب فقط بينما لدينا أكثر من 40 ألف مصاب. (الجزيرة نت)

MENAFN05122023000072011014ID1107537144

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث