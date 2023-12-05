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انطلاق مهرجان سينما المرأة والطفل الدولي

12/5/2023 4:25:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بحضور عدد كبير من الفنانين والمخرجين وجمع من الأطفال والنساء انطلقت صباح اليوم فعاليات مهرجان سينما المرأة والطفل الدولي الثاني والذي تنظمه الجمعية العمانية للسينما خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر من العام الحالي.
حفل الافتتاح الذي رعته الدكتور عائشة الغابشية عضوة مجلس الدولة استهل فعالياته بعرض مغناة عن غزة جسدت المأساة الفلسطينية على يد الاحتلال الإسرائيلي.
وفي كلمتها أكدت مديرة المهرجان ختام السيد على أهمية الفعل الفني والثقافي وخاصة السينمائي في الحوار بين الحضارات والبناء على تفعيل ثقافة السينما في المجتمعات العربية تأسيسا لجيل يؤمن بالفن كشكل من أشكال الحياة ومقاومة اليأس.
وبدأ المهرجان الذي يشارك فيه 39 فيلما من 14دولة حول العالم بعرض فيلم "غيوم" للمخرجة العمانية (مزنة المسافر) والذي نال استحسان الحضور.
ويهدف المهرجان، إلى تمكين المرأة والطفل العماني من المشاركة ، وإضفاء صورة متحضرة عن الانفتاح العماني على قضايا المرأة والطفل، إضافة إلى استقطاب النساء العمانيات المشتغلات في السينما، والعمل على تأسيس سينما الطفل، واكتشاف المواهب، بالإضافة إلى التعريف بالمكان كوجهة سينمائية وسياحية وبصرية وفنية.
وسيتضمن المهرجان في أيامه الثلاثة، عدة مسابقات توزعت على مسابقة الأفلام الروائية الدولية، ومسابقة الأفلام الروائية العمانية، ومسابقة الأفلام الوثائقية الدولية.
ومن بين 85 فيلم من 14دولة حول العالم تم اختيار 39 فيلما للمشاركة في مسابقات المهرجان، منها 31 فيلمًا روائياً و8 أفلام وثائقية، وستتنافس الأفلام الروائية على جائزة أفضل فيلم روائي دولي وجائزة أفضل فيلم روائي عماني وجائزة أفضل سيناريو وجائزة لجنة التحكيم الخاصة وجائزة أفضل ممثلة عمانية وجائزة أفضل ممثل طفل، أما الأفلام الوثائقية فتتنافس على جائزة أفضل فيلم وثائقي دولي، ، وجائزة أفضل سيناريو جائزة لجنة التحكيم الخاصة.
وتضم لجنة تحكيم الأفلام الروائية كل من المخرجة - نجوم الغانم من دولة الإمارات العربية المتحدة والمخرجة عائشة الرفاعي من المملكة العربية السعودية والفنانة نور الهدى الغمارية من سلطنة عمان، أما لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية فتضم كل من المخرجة مروة الشرقاوي من جمهورية مصر العربية والدكتورة عزة القصابية والاستاذة لورا السيابية من سلطنة عمان. وسيتضمن المهرجان عروض للأفلام المشاركة وعروض أفلام خاصة للأطفال، بالإضافة إلى جلسات حوارية وورشة عمل (أصنعي فيلمك الوثائقي)، تقدمها المخرجة مروة الشرقاوي بالإضافة إلى جولات سياحية في محافظة مسقط لضيوف المهرجان .
وشهد حفل الافتتاح تكريم أعضاء لجان وضيوف المهرجان وعدد من الفنانات والمشتغلين في الوسط الفني والسينمائي.
كما تضمنت فعاليات المهرجان في يومه الأول أنشطة للأطفال بحضور مجموعة من طالبات وطلاب المدارس وهي ركن صندوق العجائب، وركن حكايات من فلسطين وركن حكايات عن السينما وركن الصحفي الصغير وركن فني للتصوير والتلوين.

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