مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن عددا من المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في محيط مصلى الرحمة.
وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط الأقصى ومنعت دخول المصلين إليه عبر بواباته الخارجية المختلفة، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتزمتين.
(بترا)
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