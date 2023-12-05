أيرلندا تدين الحرب على غزة وتؤكد العمل على إنهائها

أيرلندا تدين الحرب على غزة وتؤكد العمل على إنهائها
التاريخ
12/5/2023 4:25:28 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دان نائب رئيس الوزراء
الأيرلندي الهجوم على غزة، مشيرا إلى أنهم سيعملون مع كل الأطراف بما فيها قطر
لإخراج المحتجزين وإنهاء الحرب. (الجزيرة نت)
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