إعلان شركتي KOBIL Gmbh وmastercard عن شراكتيهما العالمية

MENAFN - AETOSWire) في خطوة مهمة صوب التحول الرقمي، اختارت Mastercard شركة KOBIL GmbH، وهي شركة تكنولوجية رائدة مقرها ألمانيا، كشريك لها في المشاريع المستقبلية القائمة على النظام البيئي الرقمي. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز نماذج الأعمال المبتكرة، والاستفادة من نقاط القوة في كلتا المنظمتين. هذا وقد غدت KOBIL GmbH، المعروفة بخبرتها في مجال أمن البيانات والهوية الرقمية ومنصة SuperApp الرائدة، شريكًا عالميًا لشركة Mastercard في الوقت الراهن. وستشهد هذه الشراكة دمج شركة KOBIL GmbH لمنصة SuperApp التابعة لها في نظام Mastercard البيئي الموسع، مما يعزز وصولها عبر الشبكة العالمية. وسيتمثل المجهود التعاوني الأول بينهما في دراسة تجريبية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مع إمكانية توسيع نطاق وصول Mastercard إلى أكثر من 80 دولة.

وقد حصلت شركة KOBIL GmbH على ثقة Mastercard بفضل تقنيتها الفريدة

تعمل شركة KOBIL GmbH على إحداث ثورة في نهج Mastercard تجاه التحول الرقمي، وذلك عبر تقديم نماذج أعمال جديدة مصممة خصيصًا للتطبيقات الحضرية والمؤسسية. يمثل اعتراف Mastercard بخبرة KOBIL في مجال الهوية الرقمية وأمن البيانات وتجارب منصة SuperApp علامة بارزة في شراكتهم. وتشمل الاتفاقية تعزيز أواصر التعاون العالمي في العديد من المشاريع المبتكرة، مع التركيز على تطبيقات Smart City (المدينة الذكية) وتوسيع النظام البيئي لـMastercard. ويقول عصمت كويون، الرئيس التنفيذي لمجموعة KOBIL: "يُمثل مشروعنا المشترك الافتتاحي، وهو دراسة تجريبية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مجرد الانطلاقة الأولى". وأردف قائلًا: "إن نطاق وحجم جهودنا كبيران، كما يتضح من انتشار تطبيقنا الناجح Istanbul SuperApp، الذي ربط 16 مليونًا من السكان بخدمات مدينة اسطنبول الأساسية". حصل تطبيق Istanbul SuperApp مؤخرًا على الجوائز في المؤتمر العالمي لمعرض المدن الذكية في برشلونة.

نبذة عن مجموعة KOBIL : منذ إنشائها في عام 1986، كانت شركة KOBIL GmbH رائدة في مجال الحلول التقنية التي تشمل الدفع وأمن الهوية وتطبيق SuperApp الآمن.تعد الشركة رائدة ومعترفًا بها في مجال الهوية الرقمية والبطاقات الذكية وكلمات المرور المستخدمة لمرة واحدة والتشفير. وبفضل وجود فريق متخصص مكون من 500 خبير في خمسة مقرات رئيسية في ألمانيا وسويسرا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، ومركزين للبحث والتطوير في تركيا، تعد شركة KOBIL GmbH رائدة في تقنيات المنصات عالية الأمان ومتعددة المستويات.



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