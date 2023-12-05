شركة Dole تحصل على الجائزة الكبرى تكريمًا لجهودها التي تدعم قوتها العاملة ورفاهيتها في كوستاريكا

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Dole plc (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: DOLE
)، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في إنتاج الفواكه الطازجة وتسويقها، اليوم عن تكريمها مرة أخرى نظير جهودها المتميزة في قطاع المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) في كوستاريكا.
قدمت 30 شركة من مختلف الصناعات ما مجموعه 45 مشروعًا لدعم التنمية المستدامة في كوستاريكا في النسخة السابعة والعشرين لجوائز المسؤولية الاجتماعية المرموقة في كوستاريكا. منحت غرفة التجارة الأمريكية الكوستاريكية (AmCham) "برنامج التعليم المالي للعاملين في المزارع" التابع لشركة Dole الجائزة الكبرى.
وهذا هو العالم الثاني تواليًا الذي تحصل فيه الشركة على هذه الجائزة.
لتضح لممثلي AmCham أن البرنامج يتميز ليس فقط بقدرات التحليل والتخطيط والتنفيذ ولكن أيضًا بالنهج المبتكر والالتزام القوي تجاه أهداف التنمية المستدامة في كوستاريكا (SDGs). وقد فاز البرنامج الذي تم ترشيحه عن فئة "العاملين" بهذه المجموعة وحصل على تكريم لاحقًا باعتباره أفضل جهد عام مبذول في هذا الحدث.
تم إطلاق برنامج التعليم المالي الشامل التابع لشركة Dole في عام 2019، ويعمل على تحسين حياة العاملين من خلال توفير الأدوات اللازمة لإدارة الشؤون المالية المنزلية، وتقليل المديونية، وتخفيف الصعوبات الاقتصادية للعائلات.
وباتباع عملية شاملة مدتها 12 أسبوعًا تسمى "الطريق إلى الازدهار"، يتلقَّى الموظفون المشاركون إرشادات الخبراء نحو تطوير معتقدات وعادات جديدة فيما يتعلق بالاعتدال في الاستهلاك والرقابة المالية. ويهدف ذلك إلى تمكين المشاركين من: تقليل حجم الديون، وزيادة التدفق النقدي، وزيادة الأصول، وتعزيز رفاهيتهم المالية.
البرنامج مناسب لتلبية الاحتياجات المُحدَّدة لكل مشارك ويتضمَّن مجموعات دعم وجلسات تدريبية وتطبيق للأدوات واستشارات فردية ومتابعة من خلال مجتمع افتراضي. ومن ضمن الجوانب الأساسية للبرنامج هو أنه يمكن تشغيله بشكلٍ مستدام حيث يبذل فريق يتكون من متطوعين من داخل الشركة الذين ساهموا بأكثر من 15000 ساعة في البرنامج جهودًا ضخمة.
تم إطلاق برنامج التعليم المالي للعاملين في المزارع للمساعدة في رأب الفجوات التي تم تحديدها من خلال قياس الشركة لمستويات الفقر متعددة الأبعاد بين العاملين وعائلاتهم؛ وهي منهجية رائدة لشركة Dole في مجال الزراعة.
يهدف مؤشر قياس الفقر متعدد الأبعاد للأعمال (bMPI) إلى قياس مستويات الفقر - ليس فقط بالطريقة التقليدية بتحديد نصيب الفرد من الدخل-ولكن أيضًا من خلال دمج الأبعاد، بما في ذلك الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف. وهذا يتيح للمؤسسات بتحديد الفجوات وتوجيه تركيز البرامج الاجتماعية والجهود المبذولة لمعالجتها.
يُعدُّ البرنامج المالي التابع لشركة Dole خير مثال على الإجراءات المتوافقة مع هذا الهدف. لا يمكننا أن نغفل تأثير المشروع، حيث تم رأب 63 فجوة في مؤشر bMPI وتحسين مؤشر الصحة المالية بنسبة 7.34% لـ 39% من الخريجين البالغ عددهم 275.
صرَّحت Sandra Lima، المدير الأول للمسؤولية الاجتماعية للشركات، قائلةً: "تُعدُّ قيادة شركة Dole في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات شهادة على التزامنا الراسخ بإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات التي نُقدِّم فيها خدماتنا". "تُمثل الجائزة الكبرى في جوائز AmCham للمسؤولية الاجتماعية في العمل اعترافًا قويًا بنهج Dole المبتكر والمؤثر لرفاهية العاملين والتمكين الاجتماعي."
نبذة عن شركة Dole plc
تُعدُّ شركة Dole plc إحدى أكبر شركات إنتاج وتسويق الفواكه والخضراوات الطازجة عالية الجودة في العالم. وهي شركة رائدة في هذا القطاع بفضل المنتجات المتعددة التي تبيعها، إلى جانب المعرفة والأبحاث المرتبطة بالغذاء. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .
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