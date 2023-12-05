شركة Dole تحصل على الجائزة الكبرى تكريمًا لجهودها التي تدعم قوتها العاملة ورفاهيتها في كوستاريكا

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Dole plc (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز:)، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في إنتاج الفواكه الطازجة وتسويقها، اليوم عن تكريمها مرة أخرى نظير جهودها المتميزة في قطاع المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) في كوستاريكا.

قدمت 30 شركة من مختلف الصناعات ما مجموعه 45 مشروعًا لدعم التنمية المستدامة في كوستاريكا في النسخة السابعة والعشرين لجوائز المسؤولية الاجتماعية المرموقة في كوستاريكا. منحت غرفة التجارة الأمريكية الكوستاريكية (AmCham) "برنامج التعليم المالي للعاملين في المزارع" التابع لشركة Dole الجائزة الكبرى.

وهذا هو العالم الثاني تواليًا الذي تحصل فيه الشركة على هذه الجائزة.

لتضح لممثلي AmCham أن البرنامج يتميز ليس فقط بقدرات التحليل والتخطيط والتنفيذ ولكن أيضًا بالنهج المبتكر والالتزام القوي تجاه أهداف التنمية المستدامة في كوستاريكا (SDGs). وقد فاز البرنامج الذي تم ترشيحه عن فئة "العاملين" بهذه المجموعة وحصل على تكريم لاحقًا باعتباره أفضل جهد عام مبذول في هذا الحدث.

تم إطلاق برنامج التعليم المالي الشامل التابع لشركة Dole في عام 2019، ويعمل على تحسين حياة العاملين من خلال توفير الأدوات اللازمة لإدارة الشؤون المالية المنزلية، وتقليل المديونية، وتخفيف الصعوبات الاقتصادية للعائلات.

وباتباع عملية شاملة مدتها 12 أسبوعًا تسمى "الطريق إلى الازدهار"، يتلقَّى الموظفون المشاركون إرشادات الخبراء نحو تطوير معتقدات وعادات جديدة فيما يتعلق بالاعتدال في الاستهلاك والرقابة المالية. ويهدف ذلك إلى تمكين المشاركين من: تقليل حجم الديون، وزيادة التدفق النقدي، وزيادة الأصول، وتعزيز رفاهيتهم المالية.

البرنامج مناسب لتلبية الاحتياجات المُحدَّدة لكل مشارك ويتضمَّن مجموعات دعم وجلسات تدريبية وتطبيق للأدوات واستشارات فردية ومتابعة من خلال مجتمع افتراضي. ومن ضمن الجوانب الأساسية للبرنامج هو أنه يمكن تشغيله بشكلٍ مستدام حيث يبذل فريق يتكون من متطوعين من داخل الشركة الذين ساهموا بأكثر من 15000 ساعة في البرنامج جهودًا ضخمة.

تم إطلاق برنامج التعليم المالي للعاملين في المزارع للمساعدة في رأب الفجوات التي تم تحديدها من خلال قياس الشركة لمستويات الفقر متعددة الأبعاد بين العاملين وعائلاتهم؛ وهي منهجية رائدة لشركة Dole في مجال الزراعة.

يهدف مؤشر قياس الفقر متعدد الأبعاد للأعمال (bMPI) إلى قياس مستويات الفقر - ليس فقط بالطريقة التقليدية بتحديد نصيب الفرد من الدخل-ولكن أيضًا من خلال دمج الأبعاد، بما في ذلك الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف. وهذا يتيح للمؤسسات بتحديد الفجوات وتوجيه تركيز البرامج الاجتماعية والجهود المبذولة لمعالجتها.

يُعدُّ البرنامج المالي التابع لشركة Dole خير مثال على الإجراءات المتوافقة مع هذا الهدف. لا يمكننا أن نغفل تأثير المشروع، حيث تم رأب 63 فجوة في مؤشر bMPI وتحسين مؤشر الصحة المالية بنسبة 7.34% لـ 39% من الخريجين البالغ عددهم 275.

صرَّحت Sandra Lima، المدير الأول للمسؤولية الاجتماعية للشركات، قائلةً: "تُعدُّ قيادة شركة Dole في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات شهادة على التزامنا الراسخ بإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات التي نُقدِّم فيها خدماتنا". "تُمثل الجائزة الكبرى في جوائز AmCham للمسؤولية الاجتماعية في العمل اعترافًا قويًا بنهج Dole المبتكر والمؤثر لرفاهية العاملين والتمكين الاجتماعي."

نبذة عن شركة Dole plc

تُعدُّ شركة Dole plc إحدى أكبر شركات إنتاج وتسويق الفواكه والخضراوات الطازجة عالية الجودة في العالم. وهي شركة رائدة في هذا القطاع بفضل المنتجات المتعددة التي تبيعها، إلى جانب المعرفة والأبحاث المرتبطة بالغذاء. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .

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