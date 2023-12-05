شركة QPS Holdings, LLC توسع عملياتها في سبرينغفيلد، بولاية ميزوري

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--وسعت شركة QPS Holdings, LLC، وهي منظمة أبحاث تعاقدية عالمية، عملياتها في سبرينغفيلد، ميزوري. وتشمل المرافق الجديدة مختبرًا سريريًا (للسلامة)، وصيدلية حديثة قائمة بذاتها، ومساحة جديدة مخصصة لبناء وشحن مجموعات التجارب السريرية. يعمل المرفق الذي تبلغ مساحته 2750 قدمًا مربعًا بكامل طاقته اعتبارًا من خريف عام 2023 وسيمنح شركة QPS مرونة كبيرة في عمليات الدراسة البحثية السريرية.
تم تجهيز المختبر الحديث بأحدث التقنيات لاختبار الكيمياء وتحليل البول وعلم الأمصال والتخثر وأمراض الدم، المصممة لمراقبة سلامة المشاركين أثناء التجارب السريرية الجارية. تضم الصيدلية المحدثة الآن العديد من الصيادلة المعتمدين بالكامل ومرافق التركيب، ويمكن لمرفق مجموعة التجارب السريرية اختيار وتعبئة وشحن الطلبات في أي مكان في العالم، عادة في غضون 24 ساعة.
قال Brendon Bourg، نائب رئيس QPS Missouri، لقسم المرحلة المبكرة السريرية ورئيس الإدارة: "تواصل QPS Missouri التوسع وتقديم خدمات جديدة في سبرينغفيلد، وكانت إضافة مختبر السلامة والصيدلية المحدثة ومنطقة إنتاج مجموعة التجارب السريرية هي الخطوات التالية لتعزيز قدراتنا على تقديم خدمات التجارب السريرية الشاملة لمجتمع سبرينغفيلد المحلي". "إن إضافة مختبر السلامة الجديد هذا إلى منشأتنا المحلية للتجارب السريرية يعني أنه يمكن لأطبائنا تلقي النتائج المختبرية في الوقت الفعلي، مما يضيف مستوى إضافيًا من السلامة للمشاركين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لشركة QPS الآن تقديم هذه القدرات الجديدة للتجارب السريرية لعملائنا الكرام".
على مدى السنوات القليلة المقبلة، يتوقع Bourg أن تتطور قدرات هذه المرافق الجديدة من تقديم الخدمات للتجارب السريرية التي تعمل في منشأة سبرينغفيلد، إلى توفير المختبرات المركزية والصيدليات وخدمات بناء مجموعات التجارب السريرية لمشاريع البحوث السريرية متعددة المواقع، وتوسيع قيمة الخدمات المقدمة لجميع عملاء QPS.
حول QPS HOLDINGS, LLC
QPS Holdings, LLC، هي منظمة أبحاث سريرية عالمية (CRO)، تدعم التطوير قبل السريري والتحليل الحيوي والسريري للمنتجات الصيدلانية الجديدة. يقع مقرها الرئيسي في نيوارك، في ديلاوير، ولديها 7 مواقع للبحث والتطوير السريري تضم مزيجًا من مرافق أبحاث ما قبل السريرية والتحليل الحيوي والتجارب السريرية. تقع هذه المواقع في الولايات المتحدة الأمريكية (ديلاوير وفلوريدا وميزوري) وهولندا وتايوان والصين والهند. لمعرفة المزيد عن شركة QPS Holdings, LLC، ترجى زيارة .
QPS Missouri هو موقع سريري رائد لشركة QPS Holdings، LLC في سبرينغفيلد، في ولاية ميزوري، بالولايات المتحدة الأمريكية. يضم حرم سبرينغفيلد 5 عيادات مستقلة تضم أكثر من 240 سريرًا للتجارب السريرية من المرحلة الأولى، ومختبرات متعددة، وغرفة ضغط سلبي تبلغ مساحتها 2500 قدم مربع، وصيدلية مع غرفة نظيفة، ومركزًا جديدًا للفحص والتوظيف. منذ افتتاحها في سبرينغفيلد في عام 1994، أجرت QPS Missouri أكثر من 2100 دراسة منظمة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ودفعت أكثر من 35 مليون دولار لما يصل إلى 50000 مشارك محلي. لمعرفة المزيد عن QPS Missouri، تفضل بزيارة .
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