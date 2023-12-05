شركة QPS Holdings, LLC توسع عملياتها في سبرينغفيلد، بولاية ميزوري

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--وسعت شركة QPS Holdings, LLC، وهي منظمة أبحاث تعاقدية عالمية، عملياتها في سبرينغفيلد، ميزوري. وتشمل المرافق الجديدة مختبرًا سريريًا (للسلامة)، وصيدلية حديثة قائمة بذاتها، ومساحة جديدة مخصصة لبناء وشحن مجموعات التجارب السريرية. يعمل المرفق الذي تبلغ مساحته 2750 قدمًا مربعًا بكامل طاقته اعتبارًا من خريف عام 2023 وسيمنح شركة QPS مرونة كبيرة في عمليات الدراسة البحثية السريرية.

تم تجهيز المختبر الحديث بأحدث التقنيات لاختبار الكيمياء وتحليل البول وعلم الأمصال والتخثر وأمراض الدم، المصممة لمراقبة سلامة المشاركين أثناء التجارب السريرية الجارية. تضم الصيدلية المحدثة الآن العديد من الصيادلة المعتمدين بالكامل ومرافق التركيب، ويمكن لمرفق مجموعة التجارب السريرية اختيار وتعبئة وشحن الطلبات في أي مكان في العالم، عادة في غضون 24 ساعة.

قال Brendon Bourg، نائب رئيس QPS Missouri، لقسم المرحلة المبكرة السريرية ورئيس الإدارة: "تواصل QPS Missouri التوسع وتقديم خدمات جديدة في سبرينغفيلد، وكانت إضافة مختبر السلامة والصيدلية المحدثة ومنطقة إنتاج مجموعة التجارب السريرية هي الخطوات التالية لتعزيز قدراتنا على تقديم خدمات التجارب السريرية الشاملة لمجتمع سبرينغفيلد المحلي". "إن إضافة مختبر السلامة الجديد هذا إلى منشأتنا المحلية للتجارب السريرية يعني أنه يمكن لأطبائنا تلقي النتائج المختبرية في الوقت الفعلي، مما يضيف مستوى إضافيًا من السلامة للمشاركين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لشركة QPS الآن تقديم هذه القدرات الجديدة للتجارب السريرية لعملائنا الكرام".

على مدى السنوات القليلة المقبلة، يتوقع Bourg أن تتطور قدرات هذه المرافق الجديدة من تقديم الخدمات للتجارب السريرية التي تعمل في منشأة سبرينغفيلد، إلى توفير المختبرات المركزية والصيدليات وخدمات بناء مجموعات التجارب السريرية لمشاريع البحوث السريرية متعددة المواقع، وتوسيع قيمة الخدمات المقدمة لجميع عملاء QPS.

حول QPS HOLDINGS, LLC

QPS Holdings, LLC، هي منظمة أبحاث سريرية عالمية (CRO)، تدعم التطوير قبل السريري والتحليل الحيوي والسريري للمنتجات الصيدلانية الجديدة. يقع مقرها الرئيسي في نيوارك، في ديلاوير، ولديها 7 مواقع للبحث والتطوير السريري تضم مزيجًا من مرافق أبحاث ما قبل السريرية والتحليل الحيوي والتجارب السريرية. تقع هذه المواقع في الولايات المتحدة الأمريكية (ديلاوير وفلوريدا وميزوري) وهولندا وتايوان والصين والهند. لمعرفة المزيد عن شركة QPS Holdings, LLC، ترجى زيارة .

QPS Missouri هو موقع سريري رائد لشركة QPS Holdings، LLC في سبرينغفيلد، في ولاية ميزوري، بالولايات المتحدة الأمريكية. يضم حرم سبرينغفيلد 5 عيادات مستقلة تضم أكثر من 240 سريرًا للتجارب السريرية من المرحلة الأولى، ومختبرات متعددة، وغرفة ضغط سلبي تبلغ مساحتها 2500 قدم مربع، وصيدلية مع غرفة نظيفة، ومركزًا جديدًا للفحص والتوظيف. منذ افتتاحها في سبرينغفيلد في عام 1994، أجرت QPS Missouri أكثر من 2100 دراسة منظمة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ودفعت أكثر من 35 مليون دولار لما يصل إلى 50000 مشارك محلي. لمعرفة المزيد عن QPS Missouri، تفضل بزيارة .

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