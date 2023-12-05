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دراسة..طرق تخزين الطعام ساهمت في تطور الدماغ

12/5/2023 4:17:49 AM
(MENAFN- Al Watan) يقول علماء الأعصاب بحسب دراسة نُشرت في مجلة ساينس أليرت العلمية إن بعض التقنيات المعتمدة في حفظ الطعام ربما تكون قد حفزت نمو الدماغ البشري، إذ أن الطعام المخمر (المخلل أو المخزن لفترات طويلة) ربما أدى إلى قفزة مفاجئة في معدل نمو أدمغة أسلافنا التي كانت أدمغتهم - بحسب الدراسة - أصغر من الحجم الحالي .
حيث أوضحت عالمة الأعصاب التطورية من جامعة "إيكس مرسيليا" في فرنسا وألمانيا كاثرين براينت،، أنه ربما كان التحول، من النظام الغذائي الخام إلى نظام يتضمن مواد غذائية مقسمة جزئيًا بواسطة الميكروبات، حدثًا حاسمًا في تطور دماغنا في دراسة منظورية أجرتها.
تضاعف حجم أدمغة الإنسان ثلاث مرات خلال المليوني سنة الأخيرة من التطور، في حين تقلصت القولون البشري بنسبة تقدر بـ 74%، مما يشير إلى انخفاض الحاجة إلى تفكيك الأغذية المشتقة من النباتات داخليًا.
-يعرض مؤلفو الدراسة "فرضية التخمير الخارجي" ربما تكون قد بدأت عن طريق نقل التخمر المعوي إلى عملية خارجية، وربما حتى تجربة الأطعمة المحفوظة التي لا تختلف عن الكيمتشي (المخلل الكوري) والجبن. الزبادي والمخلل الملفوف والمخللات الأخرى التي ما زلنا نتناولها حتى اليوم-.
ويعمل الميكروبيوم المعوي البشري كآلة للتخمير الداخلي، ما يعزز امتصاص العناصر الغذائية في أثناء عملية الهضم. يتم تخمير المركبات العضوية إلى كحول وأحماض بواسطة الإنزيمات، التي تنتجها عادةً البكتيريا والخمائر التي تعيش في أجزاء من الجهاز الهضمي مثل القولون.
ومن مميزات الأطعمة المخمرة خارجيًا أنها أسهل في الهضم وتحتوي على عناصر غذائية متاحة أكثر من نظيراتها الخام. وبما أن القولون لا يستطيع فعل الكثير إذا كان الطعام مخمرًا بالفعل، فإن حجمه يمكن أن يتضاءل بمرور الوقت مع احتمالية ترك الطاقة متاحة لنمو الدماغ.

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