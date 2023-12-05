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ماهي الفيروسات التي قد تتحول لسرطان في حال الإصابة بها؟

12/5/2023 4:17:49 AM
(MENAFN- Al Watan) السرطان مرض غير معدي، ومنظومة المناعة تدمر الخلايا السرطانية كأجسام غريبة بنفس الطريقة التي ترفض بها الأعضاء والأنسجة المزروعة.
ويشير عالم البيولوجيا الجزيئية الدكتور فلاديسلاف ميليكو، إلى أن مرض السرطان بحد ذاته ليس معديا، ولكن يمكن أن يصاب الشخص بفيروس يحفز تطور الورم الخبيث.
مثال على ذلك، سرطان عنق الرحم يمكن أن يسببه فيروس الورم الحليمي البشري، الذي ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي.
وقد تبين أن 14 سلالة من فيروس الورم الحليمي البشري من أصل 130 لها مخاطر عالية للإصابة بالسرطان.
ومع هذا فإن 25 بالمئة من الحالات، لا يرتبط المرض بالعدوى الفيروسية على الإطلاق.
وينصح الدكتور ميليكو الفئات المعرضة للخطر إلى زيارة الطبيب في الوقت المناسب، لتشخيص الحالات التي تسبق التسرطن بسرعة وعلاجها بنجاح. بالإضافة إلى ذلك، حيث بدأ الآن تطعيم الفتيات ضد فيروس الورم الحليمي البشري، ومع هذا التطعيم هناك آمال في انخفاض جذري في معدل الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم.
كذلك يمكن للأشخاص المصابين بالتهاب الكبد B وC (الذي ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي أو الدم) أن يصابوا بسرطان الكبد.
فيما يمكن أن يؤدي فيروس إبشتاين بار (فيروس الهربس من النوع 4) إلى سرطان لمفومة بيركت (Burkitt's lymphoma) وسرطان البلعوم الأنفي.
وتسبب العدوى المزمنة ببكتيريا معينة، مثل هيليكوباكتر بيلوري، نوعا معينا من سرطان المعدة. وهذه البكتيريا تكتشف لدى 65-92 بالمئة من البالغين. وإذا لم تتمكن منظومة المناعة من القضاء عليها فإن السموم التي تنتجها تدمر الغشاء المخاطي في المعدة، وعصير المعدة يسبب تآكله، ما يؤدي إلى الالتهاب، وفي بعض الحالات، قرحة المعدة. في الحالات المتقدمة - السرطان.
وأشار الدكتورميليكو إلى أنه في جميع الحالات، سيساعد التشخيص والعلاج في الوقت المناسب على الشفاء التام.

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