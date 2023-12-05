كوريا الجنوبية تطلق بنجاح صاروخاً يحمل قمراً صناعياً

(MENAFN
- Al Watan) في سباق متزايد نحو الفضاء، أعلنت كوريا الجنوبية يوم الإثنين أنها أجرت بنجاح ثالث تجربة إطلاق صاروخ يعمل بالوقود الصلب يحمل قمراً صناعياً بالقرب من جزيرة جيجو.
حيث ذكرت وزارة الدفاع الكورية في بيان أن عملية الإطلاق شهدت تطبيق تكنولوجيا مطورة في وكالة تطوير الدفاع التي تديرها الدولة ومعززاً وقمراً صناعياً من إنتاج شركة "هانوها سيستمز" الكورية الجنوبية.
وقالت الشركة المذكورة إن القمر الصناعي الذي سيُستخدم للأغراض المدنية بما فيها المراقبة البيئية أرسل إشارات إلى مركز التحكم الأرضي بنجاح. في حين قالت وزارة الدفاع إن إطلاق كوريا الجنوبية الناجح للصاروخ سيمكنها من تسريع قدرات المراقبة والاستطلاع.
ويعد الإطلاق جزءاً من خطة سيول لإرسال 5 أقمار اصطناعية استطلاعية إلى الفضاء بحلول عام 2025.
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