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الدولار يقترب من أعلى مستوى في أسبوع

12/5/2023 4:17:49 AM
(MENAFN- Al Watan) استعاد الدولار بعض مكاسبه اليوم، واقترب من أعلى مستوى في أسبوع مقابل العملات المنافسة الرئيسة.
وارتفع الدولار بشكل طفيف مقابل الين في التعاملات المبكرة في آسيا ليصل إلى 147.23 ينًا.
كما اقترب اليورو من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله أمس، وجرى تداوله في أحدث تعاملات عند 1.0840 دولارًا، فيما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.08 % ليصل إلى 1.2642 دولارًا.

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