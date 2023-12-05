الدولار يقترب من أعلى مستوى في أسبوع

(MENAFN
- Al Watan) استعاد الدولار بعض مكاسبه اليوم، واقترب من أعلى مستوى في أسبوع مقابل العملات المنافسة الرئيسة.
وارتفع الدولار بشكل طفيف مقابل الين في التعاملات المبكرة في آسيا ليصل إلى 147.23 ينًا.
كما اقترب اليورو من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله أمس، وجرى تداوله في أحدث تعاملات عند 1.0840 دولارًا، فيما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.08 % ليصل إلى 1.2642 دولارًا.
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