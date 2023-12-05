ولي العهد يغادر إلى الدوحة لترؤس وفد السعودية في الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لدول التعاون

(MENAFN
- Al Watan) صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
// بيان من الديوان الملكي //
بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، واستجابة للدعوة الموجهة من أمير دولة قطرالشيخ / تميم بن حمد آل ثاني ، غادر - بحفظ الله ورعايته - ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم الثلاثاء 21 / 5 / 1445هـ الموافق 5 / 12 / 2023م؛ لترؤس وفد المملكة في الدورة الـ(44) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في دولة قطر، وسيقوم سموه الكريم بزيارة رسمية لدولة قطر يلتقي خلالها مع سمو أمير دولة قطر؛ لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، وعقد مجلس التنسيق السعودي - القطري.
حفظ الله ولي العهد في سفره وإقامته.
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