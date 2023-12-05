الصحة العالمية تدعو إلى حماية النظام الصحي في غزة

(MENAFN
- Al Watan) دعت منظمة الصحة العالمية إلى حماية النظام الصحي في غزة من الهجمات على المرافق الصحية وتدهور قدراته؛ بسبب استئناف الأعمال العدائية والقصف.
وحثت المنظمة في بيانها، الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات وفقًا لقوانين الحرب، مشيرةً إلى تسجيل عددٍ غير مسبوق من الهجمات علي مرافق الرعاية الصحية، التي بلغت منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى 28 نوفمبر 203 هجمة على المستشفيات، وسيارات الإسعاف، والإمدادات الطبية، واحتجاز العاملين الصحيين، مع استمرار ارتفاع الاحتياجات الصحية.
وأكدت "الصحة العالمية" أنه مع تلقي المزيد من المدنيين في جنوب غزة أوامر إخلاء فورية وإجبارهم علي الرحيل، يتركز المزيد من الناس في أماكن أصغر، في حين تعمل المستشفيات المتبقية في تلك المناطق دون ما يكفي من الوقود والأدوية والغذاء والمياه، أو حماية للعاملين الصحيين، مبينةً أنها أصبحت أقل قدرة على تقديم الدعم، نظرًا لتضاؤل إمكانية الوصول للإمدادات أو ضمان سلامة العاملين الإنسانيين، وصعوبة الوصول إلى مراكز التخزين بسبب العمليات البرية.
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