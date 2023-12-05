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الصحة العالمية تدعو إلى حماية النظام الصحي في غزة

12/5/2023 4:17:48 AM
(MENAFN- Al Watan) دعت منظمة الصحة العالمية إلى حماية النظام الصحي في غزة من الهجمات على المرافق الصحية وتدهور قدراته؛ بسبب استئناف الأعمال العدائية والقصف.
وحثت المنظمة في بيانها، الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات وفقًا لقوانين الحرب، مشيرةً إلى تسجيل عددٍ غير مسبوق من الهجمات علي مرافق الرعاية الصحية، التي بلغت منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى 28 نوفمبر 203 هجمة على المستشفيات، وسيارات الإسعاف، والإمدادات الطبية، واحتجاز العاملين الصحيين، مع استمرار ارتفاع الاحتياجات الصحية.
وأكدت "الصحة العالمية" أنه مع تلقي المزيد من المدنيين في جنوب غزة أوامر إخلاء فورية وإجبارهم علي الرحيل، يتركز المزيد من الناس في أماكن أصغر، في حين تعمل المستشفيات المتبقية في تلك المناطق دون ما يكفي من الوقود والأدوية والغذاء والمياه، أو حماية للعاملين الصحيين، مبينةً أنها أصبحت أقل قدرة على تقديم الدعم، نظرًا لتضاؤل إمكانية الوصول للإمدادات أو ضمان سلامة العاملين الإنسانيين، وصعوبة الوصول إلى مراكز التخزين بسبب العمليات البرية.

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