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قطر تخصص 18 مليون دولار لـالأونروا

12/5/2023 4:17:37 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت قطر عن تخصيص 65.7 مليون ريال، أي نحو 18 مليون دولار، لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى“الأونروا” لعامي 2023 و2024.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية أن“قطر سارعت في الوفاء بتعهدها للأونروا لعام 2024 من أجل دعم الشعب الفلسطيني، في ضوء الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها، والمساهمة في سد فجوة تمويل الوكالة”.

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وبحسب الوزارة، كانت قطر أول دولة عربية توقع اتفاقية متعددة السنوات مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في 2018 لدعم مواردها الرئيسية.

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