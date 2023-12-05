قطر تخصص 18 مليون دولار لـالأونروا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت قطر عن تخصيص 65.7 مليون ريال، أي نحو 18 مليون دولار، لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى“الأونروا” لعامي 2023 و2024.
وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية أن“قطر سارعت في الوفاء بتعهدها للأونروا لعام 2024 من أجل دعم الشعب الفلسطيني، في ضوء الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها، والمساهمة في سد فجوة تمويل الوكالة”.
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وبحسب الوزارة، كانت قطر أول دولة عربية توقع اتفاقية متعددة السنوات مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في 2018 لدعم مواردها الرئيسية.
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