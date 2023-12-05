بوتين: نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب سيحل مكان الأحادي الحالي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مراسم التقى فيها 21 سفيرا أجنبيا جديدا، إن نظاما عالميا متعدد الأقطاب أكثر عدلاً سيحل حتما محل النظام أحادي القطب القديم.
وأضاف“العالم في حالة اضطراب ويشهد تحولا جذريا. ومع ذلك، هناك اتجاه أساسي يتمثل في حقيقة أن النظام أحادي القطب السابق يجري استبداله حاليا بنظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر نزاهة”.
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وأشار بوتين، كذلك إلى أن روسيا ستواصل اتباع سياسة خارجية مستقلة، وستظل منفتحة على شراكات بنّاءة مع جميع البلدان.
وأضاف أن بلاده ترفض أي نوع من“المواجهة بين التكتلات” أو أي قرارات تتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
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