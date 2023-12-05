بوتين: نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب سيحل مكان الأحادي الحالي

MENAFN - Al-Borsa News) قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مراسم التقى فيها 21 سفيرا أجنبيا جديدا، إن نظاما عالميا متعدد الأقطاب أكثر عدلاً سيحل حتما محل النظام أحادي القطب القديم.

وأضاف“العالم في حالة اضطراب ويشهد تحولا جذريا. ومع ذلك، هناك اتجاه أساسي يتمثل في حقيقة أن النظام أحادي القطب السابق يجري استبداله حاليا بنظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر نزاهة”.

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وأشار بوتين، كذلك إلى أن روسيا ستواصل اتباع سياسة خارجية مستقلة، وستظل منفتحة على شراكات بنّاءة مع جميع البلدان.

وأضاف أن بلاده ترفض أي نوع من“المواجهة بين التكتلات” أو أي قرارات تتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.