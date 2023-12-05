بي إم دبليو تبيع أكثر من 300 ألف سيارة كهربائية في الصين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغ حجم مبيعات شركة“بي إم دبليو” الألمانية، أكثر من 300 ألف سيارة عاملة بالطاقة الجديدة في السوق الصينية، وذلك مع زخم نمو قوي في مبيعات المركبات الكهربائية النقية.
وفي الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، قفزت مبيعات“بي إم دبليو” من المركبات الكهربائية النقية في الصين بنسبة 211% على أساس سنوي لتصل إلى 78568 وحدة.
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وفي 22 نوفمبر الماضي، أكملت شركة“بي إم دبليو بريليانس” المحدودة للسيارات، بناء المبنى الرئيسي لمصنع جديد لإنتاج البطاريات، باستثمارات إجمالية تبلغ قيمتها 10 مليارات يوان (نحو 1.4 مليار دولار ).
ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المصنع الجديد في عام 2026، إذ من المتوقع أن يعزز جهود المشروع المشترك المبذولة في عملية الكهربة المدفوعة بالابتكار.
وتسعى المجموعة جاهدة إلى بناء نظام إيكولوجي للتنقل الكهربائي في الصين. وحتى نهاية أكتوبر الماضي، كانت قد شيدت أكثر من 580 ألف ركيزة شحن، تغطي أكثر من 320 مدينة بالصين.
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