بي إم دبليو تبيع أكثر من 300 ألف سيارة كهربائية في الصين

MENAFN - Al-Borsa News) بلغ حجم مبيعات شركة“بي إم دبليو” الألمانية، أكثر من 300 ألف سيارة عاملة بالطاقة الجديدة في السوق الصينية، وذلك مع زخم نمو قوي في مبيعات المركبات الكهربائية النقية.

وفي الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، قفزت مبيعات“بي إم دبليو” من المركبات الكهربائية النقية في الصين بنسبة 211% على أساس سنوي لتصل إلى 78568 وحدة.

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وفي 22 نوفمبر الماضي، أكملت شركة“بي إم دبليو بريليانس” المحدودة للسيارات، بناء المبنى الرئيسي لمصنع جديد لإنتاج البطاريات، باستثمارات إجمالية تبلغ قيمتها 10 مليارات يوان (نحو 1.4 مليار دولار ).

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المصنع الجديد في عام 2026، إذ من المتوقع أن يعزز جهود المشروع المشترك المبذولة في عملية الكهربة المدفوعة بالابتكار.

وتسعى المجموعة جاهدة إلى بناء نظام إيكولوجي للتنقل الكهربائي في الصين. وحتى نهاية أكتوبر الماضي، كانت قد شيدت أكثر من 580 ألف ركيزة شحن، تغطي أكثر من 320 مدينة بالصين.