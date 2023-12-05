الدولار يتوقف عن الانخفاض بعد عمليات البيع المكثفة في نوفمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استعاد الدولار بعض مكاسبه اليوم الثلاثاء ويحوم بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع مقابل العملات المنافسة الرئيسية، في حين واصلت عملة بتكوين صعودها بفضل التفاؤل بأن الجهات التنظيمية الأمريكية قد توافق قريبا على صناديق بتكوين المتداولة بالبورصة.
وارتفعت العملة الأمريكية بشكل طفيف مقابل الين في التعاملات المبكرة في آسيا إلى 147.23، مدعوما بتباطؤ التضخم الأساسي في طوكيو والذي فرض ضغوطا هبوطية على العملة اليابانية.
موضوعات متعلقة
مصرفيون: احتياطيات المركزي التركي تسجل ارتفاعا قياسيا إلى 140 مليار دولار أمين عام أوبك: القول بضرورة بقاء النفط في باطن الأرض أمر يؤدي إلى فوضى ريستاد إنرجي: إنتاج الطاقة العالمي من الفحم يبلغ ذروته هذا العام
في غضون ذلك اقترب اليورو من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله أمس الاثنين، وجرى تداوله في أحدث تعاملات عند 1.0840 دولار. كما اقترب مؤشر الدولار من أعلى مستوى في أكثر من أسبوع وسجل في أحدث قراءة 103.59.
ويقول المحللون إن ارتفاع الدولار يرجع جزئيا إلى توقف عمليات البيع المكثفة التي جرت في الأسابيع القليلة الماضية، والتي شهدت انخفاض المؤشر 3% تقريبا خلال نوفمبر تشرين الثاني، وهو أكبر انخفاض شهري منذ عام.
وصعد الجنيه الإسترليني 0.08% إلى 1.2642 دولار، لكنه كان بعيدا بعض الشيء عن أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر المسجلة في الآونة الأخيرة، وكذلك ابتعد الدولار النيوزيلندي قليلا عن أعلى مستوى في أربعة أشهر وسجل في أحدث تعاملات 0.6173 دولار.
واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6620 دولار قبيل قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن سعر الفائدة المقرر في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بأن البنك المركزي سيبقي الفائدة دون تغيير.
رويترز
MENAFN05122023000202011048ID1107537084
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.