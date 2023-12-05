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العريان يتوقع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في نهجه الحذر

12/5/2023 4:17:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) يرى الخبير الاقتصادي“محمد العريان” أن الإجماع المتزايد على أن الاقتصاد الأمريكي سوف يتباطأ بشكل كافٍ بما يسمح بخفض الفائدة في العام المقبل أدى إلى تحول كبير في السوق، ويتوقع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في نهجه الحذر.

وصرح كبير المستشارين الاقتصاديين لشركة“أليانز” في مقابلة مع“سي إن بي سي” قائلاً: لن تتوافق مع تقدير السوق لاحتمالية بنسبة 50% أن يخفض الفيدرالي الفائدة في مارس، وأن يجري خمسة تخفيضات في العام المقبل، إلا إذا كنت تعتقد أننا نتجه نحو ركود، وإذا كنت تعتقد ذلك فلا ينبغي للأسهم أن تكون عند مستوياتها الحالية.

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وأشار إلى أن التوقعات الحالية بشأن احتمالية حدوث هبوط ناعم مرتفعة أكثر من اللازم، لكنها أدت إلى أكبر تخفيف شهري للأوضاع المالية على الإطلاق، فعلى الرغم من أن الفيدرالي لم يخفض الفائدة بعد، إلا أن مؤشرات أخرى لتكاليف الاقتراض تراجعت مؤخرًا على أمل أن يتم تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل.

وعلى سبيل المثال، بعدما وصل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 5% في أواخر أكتوبر، تراجع إلى أقل من 4.3% بعد شهر.

كما حذر من أن اتجاهات التضخم الحالية قد لا تستمر، إذ يرى أن بيانات التضخم المقبلة قد لا تكون مشجعة كما كانت في الآونة الأخيرة.

أرقام

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