العريان يتوقع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في نهجه الحذر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يرى الخبير الاقتصادي“محمد العريان” أن الإجماع المتزايد على أن الاقتصاد الأمريكي سوف يتباطأ بشكل كافٍ بما يسمح بخفض الفائدة في العام المقبل أدى إلى تحول كبير في السوق، ويتوقع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في نهجه الحذر.
وصرح كبير المستشارين الاقتصاديين لشركة“أليانز” في مقابلة مع“سي إن بي سي” قائلاً: لن تتوافق مع تقدير السوق لاحتمالية بنسبة 50% أن يخفض الفيدرالي الفائدة في مارس، وأن يجري خمسة تخفيضات في العام المقبل، إلا إذا كنت تعتقد أننا نتجه نحو ركود، وإذا كنت تعتقد ذلك فلا ينبغي للأسهم أن تكون عند مستوياتها الحالية.
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وأشار إلى أن التوقعات الحالية بشأن احتمالية حدوث هبوط ناعم مرتفعة أكثر من اللازم، لكنها أدت إلى أكبر تخفيف شهري للأوضاع المالية على الإطلاق، فعلى الرغم من أن الفيدرالي لم يخفض الفائدة بعد، إلا أن مؤشرات أخرى لتكاليف الاقتراض تراجعت مؤخرًا على أمل أن يتم تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل.
وعلى سبيل المثال، بعدما وصل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 5% في أواخر أكتوبر، تراجع إلى أقل من 4.3% بعد شهر.
كما حذر من أن اتجاهات التضخم الحالية قد لا تستمر، إذ يرى أن بيانات التضخم المقبلة قد لا تكون مشجعة كما كانت في الآونة الأخيرة.
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