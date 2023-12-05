Tuesday, 05 December 2023 01:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ريستاد إنرجي: إنتاج الطاقة العالمي من الفحم يبلغ ذروته هذا العام

12/5/2023 4:17:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تتوقع شركة“ريستاد إنرجي” أن يصل إنتاج الطاقة العالمي من الفحم إلى ذروته هذا العام، حيث سيؤدي الانتشار المتزايد لمصادر الطاقة المتجددة إلى إزاحة الوقود الأحفوري الأكثر تلويثًا للهواء.

وقال كارلوس“توريس دياز”، نائب الرئيس الأول لأبحاث الطاقة المتجددة لدى“ريستاد”، في بيان:“قد يكون الانخفاض في إجمالي توليد الفحم في عام 2024 صغيرًا على الورق، لكنه يشير إلى بداية عصر الطاقة المتجددة في سوق الطاقة، يمكن القول بأن استخدام الفحم في قطاع الطاقة بلغ ذروته”.

موضوعات متعلقة موديز تغير نظرتها المستقبلية بشأن الصين إلى سلبية بسبب ارتفاع الديون أسعار القمح تتحول للارتفاع رغم زيادة كندا وأستراليا توقعاتهما لإنتاج إيرباص: قد نحتاج بعض الدعم لبرنامج طائرات تجارية جديد

ووفقًا لتقرير صدر الإثنين عن شركة الأبحاث التي يقع مقرها في أوسلو، سينتج حرق الفحم حوالي 10.37 ألف تيراواط/ساعة من الكهرباء في جميع أنحاء العالم هذا العام، ثم سينخفض إلى 10.33 ألف تيراواط/ساعة في عام 2024.

وأوضح“دينيس وامستيد”، محلل الطاقة في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي، في مقابلة مع“بلومبرج”، أنه من الجدير بالملاحظة أن استخدام الفحم ظل ثابتًا إلى حد كبير على مدى السنوات القليلة الماضية.

ويعد الفحم أكبر مصدر عالمي للكهرباء، ويعد الحد من الانبعاثات الصادرة عن محطات الطاقة أمرًا بالغ الأهمية في ظل سعي العالم لكبح جماح التغيرات المناخية.

أرقام

MENAFN05122023000202011048ID1107537080

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث