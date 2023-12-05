ريستاد إنرجي: إنتاج الطاقة العالمي من الفحم يبلغ ذروته هذا العام

MENAFN - Al-Borsa News) تتوقع شركة“ريستاد إنرجي” أن يصل إنتاج الطاقة العالمي من الفحم إلى ذروته هذا العام، حيث سيؤدي الانتشار المتزايد لمصادر الطاقة المتجددة إلى إزاحة الوقود الأحفوري الأكثر تلويثًا للهواء.

وقال كارلوس“توريس دياز”، نائب الرئيس الأول لأبحاث الطاقة المتجددة لدى“ريستاد”، في بيان:“قد يكون الانخفاض في إجمالي توليد الفحم في عام 2024 صغيرًا على الورق، لكنه يشير إلى بداية عصر الطاقة المتجددة في سوق الطاقة، يمكن القول بأن استخدام الفحم في قطاع الطاقة بلغ ذروته”.

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ووفقًا لتقرير صدر الإثنين عن شركة الأبحاث التي يقع مقرها في أوسلو، سينتج حرق الفحم حوالي 10.37 ألف تيراواط/ساعة من الكهرباء في جميع أنحاء العالم هذا العام، ثم سينخفض إلى 10.33 ألف تيراواط/ساعة في عام 2024.

وأوضح“دينيس وامستيد”، محلل الطاقة في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي، في مقابلة مع“بلومبرج”، أنه من الجدير بالملاحظة أن استخدام الفحم ظل ثابتًا إلى حد كبير على مدى السنوات القليلة الماضية.

ويعد الفحم أكبر مصدر عالمي للكهرباء، ويعد الحد من الانبعاثات الصادرة عن محطات الطاقة أمرًا بالغ الأهمية في ظل سعي العالم لكبح جماح التغيرات المناخية.

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