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أمين عام أوبك: القول بضرورة بقاء النفط في باطن الأرض أمر يؤدي إلى فوضى

12/5/2023 4:17:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أوضح“هيثم الغيص” الأمين العام لمنظمة“أوبك” أن القول بضرورة بقاء النفط تحت الأرض، لن يؤدي إلى التحول في مجال الطاقة، بل إلى فوضى.

وقال“الغيص” في حلقة نقاشية خلال قمة المناخ“كوب 28” المنعقدة في دبي:“لا نشعر بأن تشويه سمعة الصناعة هو نهج بناء”.

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ويذكر أن أعمال قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة“كوب 28” انطلقت في نهاية الشهر الماضي في دبي، ومن المقرر أن تستمر حتى الثاني عشر من الشهر الجاري.

وتناقش الحكومات في قمة هذا العام ما إذا كانت دول العالم سوف تتفق على التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الذي يتسبب في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، الذي يعد من أسباب تغير المناخ.

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