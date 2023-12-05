أمين عام أوبك: القول بضرورة بقاء النفط في باطن الأرض أمر يؤدي إلى فوضى

MENAFN - Al-Borsa News) أوضح“هيثم الغيص” الأمين العام لمنظمة“أوبك” أن القول بضرورة بقاء النفط تحت الأرض، لن يؤدي إلى التحول في مجال الطاقة، بل إلى فوضى.

وقال“الغيص” في حلقة نقاشية خلال قمة المناخ“كوب 28” المنعقدة في دبي:“لا نشعر بأن تشويه سمعة الصناعة هو نهج بناء”.

موضوعاتموديز تغير نظرتها المستقبلية بشأن الصين إلى سلبية بسبب ارتفاع الديون أسعار القمح تتحول للارتفاع رغم زيادة كندا وأستراليا توقعاتهما لإنتاج إيرباص: قد نحتاج بعض الدعم لبرنامج طائرات تجارية جديد

ويذكر أن أعمال قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة“كوب 28” انطلقت في نهاية الشهر الماضي في دبي، ومن المقرر أن تستمر حتى الثاني عشر من الشهر الجاري.

وتناقش الحكومات في قمة هذا العام ما إذا كانت دول العالم سوف تتفق على التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الذي يتسبب في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، الذي يعد من أسباب تغير المناخ.

أرقام