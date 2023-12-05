أمين عام أوبك: القول بضرورة بقاء النفط في باطن الأرض أمر يؤدي إلى فوضى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أوضح“هيثم الغيص” الأمين العام لمنظمة“أوبك” أن القول بضرورة بقاء النفط تحت الأرض، لن يؤدي إلى التحول في مجال الطاقة، بل إلى فوضى.
وقال“الغيص” في حلقة نقاشية خلال قمة المناخ“كوب 28” المنعقدة في دبي:“لا نشعر بأن تشويه سمعة الصناعة هو نهج بناء”.
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ويذكر أن أعمال قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة“كوب 28” انطلقت في نهاية الشهر الماضي في دبي، ومن المقرر أن تستمر حتى الثاني عشر من الشهر الجاري.
وتناقش الحكومات في قمة هذا العام ما إذا كانت دول العالم سوف تتفق على التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الذي يتسبب في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، الذي يعد من أسباب تغير المناخ.
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