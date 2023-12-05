مصرفيون: احتياطيات المركزي التركي تسجل ارتفاعا قياسيا إلى 140 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت حسابات خمسة مصرفيين اليوم الثلاثاء أن الاحتياطيات الإجمالية للبنك المركزي التركي زادت بين 3.5 و3.8 مليار دولار في الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي تجاوز 140 مليار دولار، لتحافظ بذلك على اتجاه صعودي بعد تبني البنك لسياسة نقدية تقليدية على نحو أكبر في أعقاب انتخابات مايو .
ورفع المركزي سعر الفائدة 3150 نقطة أساس منذ يونيو عندما عين الرئيس رجب طيب أردوغان المصرفية السابقة في وول ستريت حفيظة غاية أركان رئيسة للبنك المركزي.
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ولم يعلق البنك المركزي على هذه البيانات. وتعلن البيانات الرسمية يوم الخميس.
رويترز
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