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مصرفيون: احتياطيات المركزي التركي تسجل ارتفاعا قياسيا إلى 140 مليار دولار

12/5/2023 4:17:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشفت حسابات خمسة مصرفيين اليوم الثلاثاء أن الاحتياطيات الإجمالية للبنك المركزي التركي زادت بين 3.5 و3.8 مليار دولار في الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي تجاوز 140 مليار دولار، لتحافظ بذلك على اتجاه صعودي بعد تبني البنك لسياسة نقدية تقليدية على نحو أكبر في أعقاب انتخابات مايو .

ورفع المركزي سعر الفائدة 3150 نقطة أساس منذ يونيو عندما عين الرئيس رجب طيب أردوغان المصرفية السابقة في وول ستريت حفيظة غاية أركان رئيسة للبنك المركزي.

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ولم يعلق البنك المركزي على هذه البيانات. وتعلن البيانات الرسمية يوم الخميس.

رويترز

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