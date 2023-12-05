بلتون للتأجير تبرم أول اتفاقية تخصيم بقيمة 200 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة بلتون المالية القابضة، عن توقيع“بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم” التابعة اتفاقية تخصيم بقيمة 200 مليون جنيه مع شركة المجموعة المصرية للاستيراد والتصدير المتخصصة في توريد وتوزيع المعدات الطبية بمصر.

وأوضحت الشركة، أن الاتفاقية هي الأولى لشركة بلتون للتأجير التمويلي بعد حصولها على موافقة الرقابة المالية على إضافة نشاط التخصيم لخطوط أعمال الشركة في سبتمبر 2023.

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وتتضمن الاتفاقية قيام بلتون بتوفير التمويل اللازم لتغطية الاحتياجات اليومية لعمليات التشغيل الخاصة بالمجموعة المصرية للاستيراد.

وتقدمت شركة بلتون المالية القابضة، للهيئة العامة للرقابة المالية بطلب للحصول على الموافقة المبدئية لتأسيس شركة بغرض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أوضحت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، أن رأس المال المصدر والمدفوع للشركة المزمع تأسيسها يبلغ نحو 250 مليون جنيه، ومملوكة بشكل كامل لشركة بلتون.

وتحولت شركة بلتون المالية القابضة للربحية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى بصافى ربح 86 مليون جنيه، مقابل خسائر مجمعة عن نفس الفترة بلغت 139 مليون جنيه بدعم من إعادة هيكلة المجموعة.

وقفزت الإيرادات المجمعة للشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى لتصل إلى 957 مليون جنيه، مقابل 257 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

سجلت إيرادات تشغيل بنك الاستثمار 198 مليون جنيه، وارتفعت محفظة شراء الأسهم بالهامش من بلتون لتداول الأوراق المالية لتصل الى 621 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية فى سبتمبر الماضى، بزيادة قدرها 109% على أساس سنوى، فيما ارتفعت الأصول المدارة لتصل إلى 23 مليار جنيه بنهاية الفترة.

وارتفعت محفظة نشاط التأجير التمويلى لتصل إلى 3.6 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى، والذى يمثل نموا سنويا قدره 6.3 مرة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما بلغت محفظة نشاط التمويل الاستهلاكى ((سفن)) ما يصل إلى 1.1 مليار جنيه بإجمالى 7 آلاف عميل.

ونمت محفظة القروض الخاصة بنشاط التمويل متناهى الصغر ((كاش)) إلى 123 مليون جنيه، فيما وصل عدد العملاء إلى أكثر من 10 آلاف عميل.