بلتون للتأجير تبرم أول اتفاقية تخصيم بقيمة 200 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت شركة بلتون المالية القابضة، عن توقيع“بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم” التابعة اتفاقية تخصيم بقيمة 200 مليون جنيه مع شركة المجموعة المصرية للاستيراد والتصدير المتخصصة في توريد وتوزيع المعدات الطبية بمصر.
وأوضحت الشركة، أن الاتفاقية هي الأولى لشركة بلتون للتأجير التمويلي بعد حصولها على موافقة الرقابة المالية على إضافة نشاط التخصيم لخطوط أعمال الشركة في سبتمبر 2023.
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وتتضمن الاتفاقية قيام بلتون بتوفير التمويل اللازم لتغطية الاحتياجات اليومية لعمليات التشغيل الخاصة بالمجموعة المصرية للاستيراد.
وتقدمت شركة بلتون المالية القابضة، للهيئة العامة للرقابة المالية بطلب للحصول على الموافقة المبدئية لتأسيس شركة بغرض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضحت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، أن رأس المال المصدر والمدفوع للشركة المزمع تأسيسها يبلغ نحو 250 مليون جنيه، ومملوكة بشكل كامل لشركة بلتون.
وتحولت شركة بلتون المالية القابضة للربحية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى بصافى ربح 86 مليون جنيه، مقابل خسائر مجمعة عن نفس الفترة بلغت 139 مليون جنيه بدعم من إعادة هيكلة المجموعة.
وقفزت الإيرادات المجمعة للشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى لتصل إلى 957 مليون جنيه، مقابل 257 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.
سجلت إيرادات تشغيل بنك الاستثمار 198 مليون جنيه، وارتفعت محفظة شراء الأسهم بالهامش من بلتون لتداول الأوراق المالية لتصل الى 621 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية فى سبتمبر الماضى، بزيادة قدرها 109% على أساس سنوى، فيما ارتفعت الأصول المدارة لتصل إلى 23 مليار جنيه بنهاية الفترة.
وارتفعت محفظة نشاط التأجير التمويلى لتصل إلى 3.6 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى، والذى يمثل نموا سنويا قدره 6.3 مرة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما بلغت محفظة نشاط التمويل الاستهلاكى ((سفن)) ما يصل إلى 1.1 مليار جنيه بإجمالى 7 آلاف عميل.
ونمت محفظة القروض الخاصة بنشاط التمويل متناهى الصغر ((كاش)) إلى 123 مليون جنيه، فيما وصل عدد العملاء إلى أكثر من 10 آلاف عميل.
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