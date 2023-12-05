ارتفاع أسعار الذهب مع انخفاض الدولار وعوائد الديون الأمريكية

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استيعاب المستثمرين بيانات طلبيات المصانع الأمريكية التي أظهرت تراجعاً بأكثر من المتوقع خلال أكتوبر، في إشارة إلى آثار سياسة التشديد النقدي على النشاط الاقتصادي.

وصعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير بنسبة 0.40% إلى 2050.40 دولار للأوقية.

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وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.24% إلى 2034.34 دولار للأوقية، بينما تراجعت أسعار العقود الآجلة للفضة تسليم مارس بنسبة 0.19% إلى 24.86 دولار، كما تراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.88% إلى 913.30 دولار للأوقية.

وقال“إيليا سبيفاك” رئيس وحدة الدراسات الكلية العالمية لدى“تيستي لايف” في تصريح لوكالة“رويترز”، إن الاتجاه العام للذهب يبدو صعودياً رغم التحركات التي شهدتها الأسعار على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل التي صدرت أمس، انخفاض طلبيات المصانع الأمريكية بنسبة 3.6% على أساس شهري في أكتوبر، بعد زيادتها بنسبة 2.3% خلال سبتمبر، ومقارنة بتوقعات تراجعها 2.7%.

وانخفض مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية- بنسبة 0.10% إلى 103.60 نقطة، وتراجع عائد السندات العشرية بمقدار 5.2 نقطة أساس إلى 4.234%.

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