Tuesday, 05 December 2023 01:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع أسعار الذهب مع انخفاض الدولار وعوائد الديون الأمريكية

12/5/2023 4:17:32 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استيعاب المستثمرين بيانات طلبيات المصانع الأمريكية التي أظهرت تراجعاً بأكثر من المتوقع خلال أكتوبر، في إشارة إلى آثار سياسة التشديد النقدي على النشاط الاقتصادي.

وصعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير بنسبة 0.40% إلى 2050.40 دولار للأوقية.

موضوعات متعلقة موديز تغير نظرتها المستقبلية بشأن الصين إلى سلبية بسبب ارتفاع الديون أسعار القمح تتحول للارتفاع رغم زيادة كندا وأستراليا توقعاتهما لإنتاج إيرباص: قد نحتاج بعض الدعم لبرنامج طائرات تجارية جديد

وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.24% إلى 2034.34 دولار للأوقية، بينما تراجعت أسعار العقود الآجلة للفضة تسليم مارس بنسبة 0.19% إلى 24.86 دولار، كما تراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.88% إلى 913.30 دولار للأوقية.

وقال“إيليا سبيفاك” رئيس وحدة الدراسات الكلية العالمية لدى“تيستي لايف” في تصريح لوكالة“رويترز”، إن الاتجاه العام للذهب يبدو صعودياً رغم التحركات التي شهدتها الأسعار على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل التي صدرت أمس، انخفاض طلبيات المصانع الأمريكية بنسبة 3.6% على أساس شهري في أكتوبر، بعد زيادتها بنسبة 2.3% خلال سبتمبر، ومقارنة بتوقعات تراجعها 2.7%.

وانخفض مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية- بنسبة 0.10% إلى 103.60 نقطة، وتراجع عائد السندات العشرية بمقدار 5.2 نقطة أساس إلى 4.234%.

أرقام

MENAFN05122023000202011048ID1107537076

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث