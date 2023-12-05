ارتفاع أسعار الذهب مع انخفاض الدولار وعوائد الديون الأمريكية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استيعاب المستثمرين بيانات طلبيات المصانع الأمريكية التي أظهرت تراجعاً بأكثر من المتوقع خلال أكتوبر، في إشارة إلى آثار سياسة التشديد النقدي على النشاط الاقتصادي.
وصعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير بنسبة 0.40% إلى 2050.40 دولار للأوقية.
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وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.24% إلى 2034.34 دولار للأوقية، بينما تراجعت أسعار العقود الآجلة للفضة تسليم مارس بنسبة 0.19% إلى 24.86 دولار، كما تراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.88% إلى 913.30 دولار للأوقية.
وقال“إيليا سبيفاك” رئيس وحدة الدراسات الكلية العالمية لدى“تيستي لايف” في تصريح لوكالة“رويترز”، إن الاتجاه العام للذهب يبدو صعودياً رغم التحركات التي شهدتها الأسعار على مدار الـ 24 ساعة الماضية.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل التي صدرت أمس، انخفاض طلبيات المصانع الأمريكية بنسبة 3.6% على أساس شهري في أكتوبر، بعد زيادتها بنسبة 2.3% خلال سبتمبر، ومقارنة بتوقعات تراجعها 2.7%.
وانخفض مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية- بنسبة 0.10% إلى 103.60 نقطة، وتراجع عائد السندات العشرية بمقدار 5.2 نقطة أساس إلى 4.234%.
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