هبوط الأسهم اليابانية بأكثر من 1% مع تقييم بيانات اقتصادية

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، إثر تزايد مبيعات المستثمرين لأسهم القطاع التكنولوجي، في ظل تقييم بيانات أظهرت نمو نشاط القطاع الخدمي بمعدل طفيف في نوفمبر.

وهبط مؤشر“نيكي” بنسبة 1.37% إلى 32775 نقطة عند الإغلاق، بعد أن لامس أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع أثناء الجلسة، وتراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.84% إلى 2342 نقطة.

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وقال“ناوكي فوجيارا” كبير مديري الصناديق لدى“شينكين” لإدارة الأصول، إن المستثمرين باعوا أسهم قطاع التكنولوجيا المتقدمة خلال جلسة اليوم، وذلك على خلفية ارتفاع عوائد السندات السيادية الأمريكية خلال التعاملات الليلية.

وعلى صعيد آخر، تراجع مؤشر“أو جيبون بنك” لمديري المشتريات الخدمي الذي صدر عن“إس آند بي جلوبال” اليوم، إلى 50.8 نقطة في القراءة النهائية لشهر نوفمبر، مقارنة بـ 51.6 نقطة في أكتوبر، لينخفض دون القراءة الأولية للشهر الماضي عند 51.7 نقطة.

وانخفضت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.23% إلى 146.86 ين.

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