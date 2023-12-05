هبوط الأسهم اليابانية بأكثر من 1% مع تقييم بيانات اقتصادية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، إثر تزايد مبيعات المستثمرين لأسهم القطاع التكنولوجي، في ظل تقييم بيانات أظهرت نمو نشاط القطاع الخدمي بمعدل طفيف في نوفمبر.
وهبط مؤشر“نيكي” بنسبة 1.37% إلى 32775 نقطة عند الإغلاق، بعد أن لامس أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع أثناء الجلسة، وتراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.84% إلى 2342 نقطة.
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وقال“ناوكي فوجيارا” كبير مديري الصناديق لدى“شينكين” لإدارة الأصول، إن المستثمرين باعوا أسهم قطاع التكنولوجيا المتقدمة خلال جلسة اليوم، وذلك على خلفية ارتفاع عوائد السندات السيادية الأمريكية خلال التعاملات الليلية.
وعلى صعيد آخر، تراجع مؤشر“أو جيبون بنك” لمديري المشتريات الخدمي الذي صدر عن“إس آند بي جلوبال” اليوم، إلى 50.8 نقطة في القراءة النهائية لشهر نوفمبر، مقارنة بـ 51.6 نقطة في أكتوبر، لينخفض دون القراءة الأولية للشهر الماضي عند 51.7 نقطة.
وانخفضت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.23% إلى 146.86 ين.
أرقام
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