المصرية للاتصالات تتوقع زيادة إيراداتها بالعملة الأجنبية في موازنة 2024

MENAFN - Al-Borsa News) اعتمد مجلس إدارة شركة المصرية للاتصالات، موزانة العام المقبل 2024.

وتتوقع الشركة نمو إجمالي إيراداتها خلال العام المقبل بنسبة ثنائية متوسطة.

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وتسعى الشركة لاقتناص العديد من الفرص المتنوعة واتخاذ المزيد من الخطوات الاستراتيجية التي تدعم وضع الشركة كأحد المشغلين الرئيسين في السوق المحلي.

وتتوقع الشركة زيادة في إيراداتها الدولية بالعملات الأجنبية لدعم موقفها المالي والتحوط من التغيرات في أسعار العملات الأجنبية.

كما تتوقع الحصول على حصة أكبر من السوق المحلي وتحسين الأداء التشغيلي.

وأشارت الشركة إلى أنها ستواصل الاستثمار في البنية التحتية لتوفير شبكات مرنة وآمنة لضمان التوسع في الأعمال تجنبًا للضغط والمشاكل المتعلقة بسلاسل الإمداد.

ونوهت إلى الاستمرار في تعظيم العائد من الاستثمار في شركة فودافون مصر.

وكانت وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المصرية للاتصالات، على تعديل المادة 5 من النظام الأساسي والخاصة بمدة الشركة.

وأوضحت الشركة، أن التعديل تضمن أن تكون المدة المحددة للمصرية للاتصالات 75 عاماً تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، على أن يكون كل إطالة أو تقصير لمدة الشركة من خلال موافقة العمومية غير العادية.

وقررت الجمعية تجديد مدة شركة المصرية للاتصالات 50 سنة.

وارتفعت أرباح شركة المصرية للاتصالات بنسبة 48% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وحققت الشركة صافي ربح 9.1 مليار جنيه على الرغم من زيادة تكاليف التمويل 3.7 مرة، بفضل الأداء التشغيلي المتميز وارتفاع إيرادات الاستثمار بنسبة 67% والتي بلغت 3.4 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 42 مليار جنيه محققا نموا قدره 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعا بالزيادة في كل من إيرادات المكالمات الدولية الواردة البالغ 4.3 مليار جنيه والتي تضاعفت مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، نتيجة لزيادة المكالمات الواردة بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وارتفاع سعر الدولار متبوعة بالزيادة البالغة 50% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق في إيرادات الكوابل حيث بلغت 3.1 مليار جنيه.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى النمو المستمر في إيرادات خدمات البيانات للثابت والمحمول التي بلغت 15.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت ليصل إلى 12,4 مليون مشترك بنسبة نمو قدرها 9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وعدد عملاء الإنترنت الثابت ليصل إلى 9,3 مليون مشترك بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بينما ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول ليصل لـ 12,5 مليون مشترك محققا نسبة نمو قدرها 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وقفز الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليسجل 17,6 مليار جنيه محققا هامش ربح متميز قدره 42%، مدعوما بالزيادة في إيرادات الخدمات ذات الهوامش المرتفعة.

وبلغ الربح التشغيلي 10,6 مليار جنيه محققا زيادة قدرها 23% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق على الرغم من ارتفاع تكاليف الإهلاك والاستهلاك بنسبة 38% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وبلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 11,7 مليار جنيه بنسبة تصل إلى 28% من إجمالي الإيرادات بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 18,4 مليار جنيه – متضمنة مصروفات التراخيص والترددات – بنسبة نفقات رأسمالية إلى المبيعات تصل إلى 44% وبعد استبعاد أقساط الرخصة تصل إلى 37%.

وبلغ صافي الدين 35,9 مليار جنيه محققا نسبة من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها 1,5 مرة مقارنة بـ 1,4 مرة في عام 2022، على الرغم من تضخم إجمالي الدين بنسبة 51% في ضوء إعادة تقييم الالتزامات نتيجة تغير سعر الصرف.

وبلغ صافي التدفقات النقدية التشغيلية 11,4 مليار جنيه، وبلغ اجمالي التدفقات النقدية الحرة 2.3 مليار جنيه بالسالب مدفوعا بالزيادة في المدفوعات إلى الموردين وذلك للتحوط ضد تقلبات أسعار صرف العملات.

وكانتنفت شركة المصرية للاتصالات، تلقيها أي عروض رسمية لشراء حصة الشركة في“فودافون مصر”.

جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان“الحكومة تعتزم التخارج من شركة فودافون مصر لصالح مستثمر استراتيجي قبل يونيو 2024”.

وتدرس وزارة المالية بيع حصة جديدة من ((المصرية للاتصالات)) باعتبارها المساهم الأكبر فى الشركة، حيث تمتلك نحو 70% من المشغل الأكبر لخدمات الاتصالات فى مصر.

وقالت مصادر مطلعة لـ((البورصة))، إن الوزارة تبحث حاليًا إمكانية بيع حصة تتراوح بين 10 و15% من الشركة المصرية للاتصالات على غرار الحصة التى طرحتها من قبل بواقع 10% فى مايو الماضى.

وباعت وزارة المالية 162.2 مليون سهم من الشركة المصرية للاتصالات بسعر 23.11 جنيه بقيمة إجمالية 3.7 مليار جنيه، لتصبح أول صفقة يتم تنفيذها فى إطار برنامج الطروحات الحكومية.

وأكدت المصادر، أن بيع حصة إضافية من الشركة لن يؤثر على مجريات صفقة بيع مساهمة ((المصرية للاتصالات)) فى شركة فودافون مصر والتى تمتلك بها حصة تصل إلى 45%، فيما تؤول باقى الشركة إلى ((فوداكوم الجنوب)).

وتابعت المصادر، أن حسم صفقة استحواذ جهاز قطر للاستثمار على فودافون ستتم خلال الشهر الجارى، ولكن لا تزال النسبة المستهدفة محل نقاش بين الطرفين وهى السبب وراء تأجيل التنفيذ، حيث يرغب ((جهاز قطر)) بالاستحواذ على كامل الحصة، فيما ترغب الحكومة ممثلة فى الشركة المصرية للاتصالات فى التخارج من 25% فقط والاحتفاظ بنحو 20% من ((فودافون مصر)).

ويستهدف الجهاز لاختراق السوق المصري فى قطاع الاتصالات باعتباره من القطاعات التى يخطط للاستثمار بها وفقًا لسياسته الاستثمارية التى تركز على القطاعات الواعدة مثل الاتصالات، والتكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة، والسياحة والترفيه.

ارتفعت أرباح شركة المصرية للاتصالات، بنسبة 77% خلال النصف الأول من العام الجارى، لتصل 6.69 مليار جنيه، مقارنة مع 3.78 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى لتصل 28.1 مليار جنيه، مقابل إيرادات 20.4 مليار جنيه فى النصف المقارن من العام الماضى.