إنفيديا: إعطاء اليابان الأولوية في توريد معالجات الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أوضح“جينسين هوانج” الرئيس التنفيذي لدى صانعة الرقائق الأمريكية“إنفيديا”، أن شركته سوف تبذل قصارى جهدها لإمداد اليابان بوحدات المعالجة الخاصة بالذكاء الاصطناعي في ظل ارتفاع طلب السوق بدرجة كبيرة.
وقال“هوانج” في تصريح صحفي بالمقر الرسمي لرئيس الوزراء الياباني أمس الإثنين، إنه وعد رئيس الحكومة“فوميو كيشيدا” بأن الشركة تحاول إعطاء الأولوية لمتطلبات اليابان من وحدات معالجة الرسوميات، رغم الطلب المرتفع للغاية.
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وأضاف أن صناعة أشباه الموصلات التي بدأت طوكيو في تنميتها وتقويتها، سوف تصبح قادرة على إنتاج وحدات المعالجة الرسومية، موضحاً أن الدول مثل اليابان تدرك مدى حاجتها إلى امتلاك بياناتها الخاصة، وبناء مصانع للذكاء الاصطناعي، وإنتاج تطبيقاته الخاصة بها.
وتأتي زيارة“هوانج” لليابان بعد أقل من أسبوعين على إقرار البلاد موازنة إضافية؛ تتضمن تخصيص قرابة تريليوني ين (13.60 مليار دولار) للاستثمار في صناعة الرقائق.
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