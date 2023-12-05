إنفيديا: إعطاء اليابان الأولوية في توريد معالجات الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al-Borsa News) أوضح“جينسين هوانج” الرئيس التنفيذي لدى صانعة الرقائق الأمريكية“إنفيديا”، أن شركته سوف تبذل قصارى جهدها لإمداد اليابان بوحدات المعالجة الخاصة بالذكاء الاصطناعي في ظل ارتفاع طلب السوق بدرجة كبيرة.

وقال“هوانج” في تصريح صحفي بالمقر الرسمي لرئيس الوزراء الياباني أمس الإثنين، إنه وعد رئيس الحكومة“فوميو كيشيدا” بأن الشركة تحاول إعطاء الأولوية لمتطلبات اليابان من وحدات معالجة الرسوميات، رغم الطلب المرتفع للغاية.

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وأضاف أن صناعة أشباه الموصلات التي بدأت طوكيو في تنميتها وتقويتها، سوف تصبح قادرة على إنتاج وحدات المعالجة الرسومية، موضحاً أن الدول مثل اليابان تدرك مدى حاجتها إلى امتلاك بياناتها الخاصة، وبناء مصانع للذكاء الاصطناعي، وإنتاج تطبيقاته الخاصة بها.

وتأتي زيارة“هوانج” لليابان بعد أقل من أسبوعين على إقرار البلاد موازنة إضافية؛ تتضمن تخصيص قرابة تريليوني ين (13.60 مليار دولار) للاستثمار في صناعة الرقائق.

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