البورصة ترتفع 0.56% في مستهل التداولات

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في مستهل تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط صافى مشتريات من المستثمرين العرب والأجانب.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.56 % ليصل إلى مستوى 25406.15 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.72 % ليصل إلى مستوى 5423.58 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة0.81 % ليصل إلي مستوى 7904.13نقطة، و ارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.79 % ليصل لمستوى 30607.68 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 630.1 مليون جنيه، من خلال تداول 170.5 مليون سهم، بتنفيذ 16.9 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 183 شركة مقيدة، ارتفع منها 80 سهمًا، وتراجع 14 سهم، في حين لم تتغير أسعار 90 سهم آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.71 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 42.08 مليون جنيه و5.5 مليون جنيه على التوالى، فيما حقق المصريون صافي بيع بقيمة 47.6 مليون جنيه .