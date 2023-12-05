تباين الأسهم الأوروبية في المستهل مع تقييم آفاق السياسة النقدية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباينت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل ترقب الأسواق مزيدا من المعلومات حول مستقبل أسعار الفائدة، وتوقيت إنهاء المصارف المركزية الرئيسية حول العالم لسياسة التشديد النقدي.
واستقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 465 نقطة، وحدَّ من مكاسبه انخفاض أسهم قطاعي المصارف والتعدين بنسبة 0.4% و0.6% على الترتيب.
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وهبط مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.48% إلى 7477 نقطة، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.10% إلى 16421 نقطة، كما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.17% إلى 7345 نقطة.
وأوضحت بيانات صدرت عن اتحاد التجزئة البريطانية اليوم، نمو مبيعات التجزئة في البلاد بنسبة 2.7% في نوفمبر، انخفاضاً من 4.2% خلال الشهر المناظر من العام السابق، ومقارنة بمتوسط الأشهر الثلاثة الماضية عند 2.6%، في إشارة إلى تأخير الأسر الإنجليزية للإنفاق قبيل موسم أعياد الميلاد.
وعلى صعيد آخر، قالت“إيزابيل شنابل” عضوة مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في تصريح لوكالة“رويترز”، إن المصرف المركزي بإمكانه استبعاد إجراء مزيد من رفع الفائدة في ضوء الانخفاض الملحوظ في التضخم، كما لا يتعين على صناع السياسة النقدية الإشارة إلى تثبيت سعر الفائدة حتى منتصف عام 2024.
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