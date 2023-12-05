تباين الأسهم الأوروبية في المستهل مع تقييم آفاق السياسة النقدية

MENAFN - Al-Borsa News) تباينت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل ترقب الأسواق مزيدا من المعلومات حول مستقبل أسعار الفائدة، وتوقيت إنهاء المصارف المركزية الرئيسية حول العالم لسياسة التشديد النقدي.

واستقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 465 نقطة، وحدَّ من مكاسبه انخفاض أسهم قطاعي المصارف والتعدين بنسبة 0.4% و0.6% على الترتيب.

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وهبط مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.48% إلى 7477 نقطة، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.10% إلى 16421 نقطة، كما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.17% إلى 7345 نقطة.

وأوضحت بيانات صدرت عن اتحاد التجزئة البريطانية اليوم، نمو مبيعات التجزئة في البلاد بنسبة 2.7% في نوفمبر، انخفاضاً من 4.2% خلال الشهر المناظر من العام السابق، ومقارنة بمتوسط الأشهر الثلاثة الماضية عند 2.6%، في إشارة إلى تأخير الأسر الإنجليزية للإنفاق قبيل موسم أعياد الميلاد.

وعلى صعيد آخر، قالت“إيزابيل شنابل” عضوة مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في تصريح لوكالة“رويترز”، إن المصرف المركزي بإمكانه استبعاد إجراء مزيد من رفع الفائدة في ضوء الانخفاض الملحوظ في التضخم، كما لا يتعين على صناع السياسة النقدية الإشارة إلى تثبيت سعر الفائدة حتى منتصف عام 2024.

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