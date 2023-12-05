أسعار القمح تتحول للارتفاع رغم زيادة كندا وأستراليا توقعاتهما لإنتاج

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار القمح خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عقب رفع أستراليا وكندا توقعاتهما للحصاد خلال الموسم الحالي، وإعلان وزارة الزراعة الأمريكية بيع كميات من القمح الشتوي لكيانات صينية خاصة، الامر الذي عزز من تقديرات المستثمرين بشأن وفر الإمدادات العالمية.

وزادت أسعار العقود الآجلة للقمح تسليم مارس (الأكثر نشاطاً) المتداولة في بورصة شيكاغو بنسبة 0.56% إلى 624 سنتاً للبوشل، بعد هبوطها 0.2% في وقت سابق من الجلسة.

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ورفعت هيئة الإحصاء الكندية تقديراتها لإجمالي حصاد القمح خلال الموسم الحالي بأكمله إلى 32 مليون طن متري، من 29.8 مليون طن في توقعاتها السابقة، بينما زادت أستراليا تقديراتها بشأن المحصول بمقدار 100 ألف طن إلى 25.5 مليون طن، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.

وصعدت أسعار القمح بنحو 10% على مدار الجلسات الخمس الماضية، وساهم في ارتفاعها خلال تداولات أمس الإثنين تأكيد وزارة الزراعة الأمريكية بيع 440 ألف طن متري من القمح الشتوي الأحمر الناعم لجهات خاصة في الصين، في أكبر عملية خاصة لبيع القمح الأمريكي للصين منذ عام 2020.

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