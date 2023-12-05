Tuesday, 05 December 2023 01:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسعار القمح تتحول للارتفاع رغم زيادة كندا وأستراليا توقعاتهما لإنتاج

12/5/2023 4:17:30 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار القمح خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عقب رفع أستراليا وكندا توقعاتهما للحصاد خلال الموسم الحالي، وإعلان وزارة الزراعة الأمريكية بيع كميات من القمح الشتوي لكيانات صينية خاصة، الامر الذي عزز من تقديرات المستثمرين بشأن وفر الإمدادات العالمية.

وزادت أسعار العقود الآجلة للقمح تسليم مارس (الأكثر نشاطاً) المتداولة في بورصة شيكاغو بنسبة 0.56% إلى 624 سنتاً للبوشل، بعد هبوطها 0.2% في وقت سابق من الجلسة.

موضوعات متعلقة موديز تغير نظرتها المستقبلية بشأن الصين إلى سلبية بسبب ارتفاع الديون إيرباص: قد نحتاج بعض الدعم لبرنامج طائرات تجارية جديد تباين الأسهم الأوروبية في المستهل مع تقييم آفاق السياسة النقدية

ورفعت هيئة الإحصاء الكندية تقديراتها لإجمالي حصاد القمح خلال الموسم الحالي بأكمله إلى 32 مليون طن متري، من 29.8 مليون طن في توقعاتها السابقة، بينما زادت أستراليا تقديراتها بشأن المحصول بمقدار 100 ألف طن إلى 25.5 مليون طن، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.

وصعدت أسعار القمح بنحو 10% على مدار الجلسات الخمس الماضية، وساهم في ارتفاعها خلال تداولات أمس الإثنين تأكيد وزارة الزراعة الأمريكية بيع 440 ألف طن متري من القمح الشتوي الأحمر الناعم لجهات خاصة في الصين، في أكبر عملية خاصة لبيع القمح الأمريكي للصين منذ عام 2020.

أرقام

MENAFN05122023000202011048ID1107537070

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث