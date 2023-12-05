أسعار القمح تتحول للارتفاع رغم زيادة كندا وأستراليا توقعاتهما لإنتاج

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار القمح خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عقب رفع أستراليا وكندا توقعاتهما للحصاد خلال الموسم الحالي، وإعلان وزارة الزراعة الأمريكية بيع كميات من القمح الشتوي لكيانات صينية خاصة، الامر الذي عزز من تقديرات المستثمرين بشأن وفر الإمدادات العالمية.
وزادت أسعار العقود الآجلة للقمح تسليم مارس (الأكثر نشاطاً) المتداولة في بورصة شيكاغو بنسبة 0.56% إلى 624 سنتاً للبوشل، بعد هبوطها 0.2% في وقت سابق من الجلسة.
موضوعات متعلقة
موديز تغير نظرتها المستقبلية بشأن الصين إلى سلبية بسبب ارتفاع الديون إيرباص: قد نحتاج بعض الدعم لبرنامج طائرات تجارية جديد تباين الأسهم الأوروبية في المستهل مع تقييم آفاق السياسة النقدية
ورفعت هيئة الإحصاء الكندية تقديراتها لإجمالي حصاد القمح خلال الموسم الحالي بأكمله إلى 32 مليون طن متري، من 29.8 مليون طن في توقعاتها السابقة، بينما زادت أستراليا تقديراتها بشأن المحصول بمقدار 100 ألف طن إلى 25.5 مليون طن، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.
وصعدت أسعار القمح بنحو 10% على مدار الجلسات الخمس الماضية، وساهم في ارتفاعها خلال تداولات أمس الإثنين تأكيد وزارة الزراعة الأمريكية بيع 440 ألف طن متري من القمح الشتوي الأحمر الناعم لجهات خاصة في الصين، في أكبر عملية خاصة لبيع القمح الأمريكي للصين منذ عام 2020.
أرقام
MENAFN05122023000202011048ID1107537070
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.