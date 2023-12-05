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موديز تغير نظرتها المستقبلية بشأن الصين إلى سلبية بسبب ارتفاع الديون

12/5/2023 4:17:28 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكدت موديز التصنيف الائتماني طويل المدى للصين عند“A1” لكنها غيرت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية بسبب ارتفاع الديون، في خطوة من شأنها تعزيز المخاوف العالمية بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني أن استخدام التحفيز المالي من قبل الصين لدعم الحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة يشكل خطرًا هبوطيًا على اقتصاد البلاد.

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وكانت المرة الأخيرة التي خفضت فيها“موديز” التصنيف الائتماني للصين في عام 2017 من مستوى“Aa3” إلى“A1”.

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