موديز تغير نظرتها المستقبلية بشأن الصين إلى سلبية بسبب ارتفاع الديون

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكدت موديز التصنيف الائتماني طويل المدى للصين عند“A1” لكنها غيرت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية بسبب ارتفاع الديون، في خطوة من شأنها تعزيز المخاوف العالمية بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني أن استخدام التحفيز المالي من قبل الصين لدعم الحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة يشكل خطرًا هبوطيًا على اقتصاد البلاد.
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وكانت المرة الأخيرة التي خفضت فيها“موديز” التصنيف الائتماني للصين في عام 2017 من مستوى“Aa3” إلى“A1”.
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