موديز تغير نظرتها المستقبلية بشأن الصين إلى سلبية بسبب ارتفاع الديون

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت موديز التصنيف الائتماني طويل المدى للصين عند“A1” لكنها غيرت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية بسبب ارتفاع الديون، في خطوة من شأنها تعزيز المخاوف العالمية بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني أن استخدام التحفيز المالي من قبل الصين لدعم الحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة يشكل خطرًا هبوطيًا على اقتصاد البلاد.

موضوعاتأسعار القمح تتحول للارتفاع رغم زيادة كندا وأستراليا توقعاتهما لإنتاج إيرباص: قد نحتاج بعض الدعم لبرنامج طائرات تجارية جديد تباين الأسهم الأوروبية في المستهل مع تقييم آفاق السياسة النقدية

وكانت المرة الأخيرة التي خفضت فيها“موديز” التصنيف الائتماني للصين في عام 2017 من مستوى“Aa3” إلى“A1”.

أرقام