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الأمم المتحدة تحذر من سيناريو أكثر رعبا بغزة

12/5/2023 4:16:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN-حذرت مسؤولة في الأمم المتحدة من أن توسع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى جنوب القطاع، يمكن أن يؤدي إلى "سيناريو أكثر رعبا"، قد تعجز العمليات الإنسانية عن التعامل معه.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، إنه منذ استئناف القتال بين إسرائيل وحماس في الأول من كانون الأول/ديسمبر، بعد هدنة استمرت سبعة أيام "امتدت العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى جنوب غزة".

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