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قصف إسرائيلي يستهدف عدة بلدات جنوب لبنان

12/5/2023 4:16:13 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN-استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عدة بلدات جنوب لبنان.

وطال القصف منطقة ميس الجبل ووادي حسن بين بلدات الجبين وشيحين ومجدل زون.

وتعرضت الليلة الماضية، بلدات: عيتا الشعب، وكفر كلا، وعديسة الطيبة، ودير ميماس، وعيترون، ورامية، وطيرحرفا، والطيبة، وعديسة، وبليدا، وجبل بلاط، لقصف مدفعي وغارات جوية إسرائيلية.

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