قصف إسرائيلي يستهدف عدة بلدات جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN-استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عدة بلدات جنوب لبنان.
وطال القصف منطقة ميس الجبل ووادي حسن بين بلدات الجبين وشيحين ومجدل زون.
وتعرضت الليلة الماضية، بلدات: عيتا الشعب، وكفر كلا، وعديسة الطيبة، ودير ميماس، وعيترون، ورامية، وطيرحرفا، والطيبة، وعديسة، وبليدا، وجبل بلاط، لقصف مدفعي وغارات جوية إسرائيلية.
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