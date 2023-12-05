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الاتصالات: بدء عودة خدمات الاتصال في قطاع غزة

12/5/2023 4:16:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، بدء عودة خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية والإنترنت في قطاع غزة، بعد أن فصلتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس.


وأشارت الوزارة، إلى أن هذا الانقطاع لخدمات الاتصالات والإنترنت هو الرابع في مدينة غزة وشمال القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.


ودعت الوزارة الاتحادات الدولية إلى الاستجابة للتحذيرات التي أطلقت مسبقاً لضمان استمرار خدمات الاتصالات والإنترنت في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية، واشتداد قصف الاحتلال على قطاع غزة.


وأكدت أن التواصل مع الجهات والمؤسسات الدولية والأممية مستمر، لكن الاحتلال يُصر على تجاهل التدخلات السابقة، وشددت: على المجتمع الدولي تقديم ضمانات جدية لعدم قطع الخدمات مجدداً، والحفاظ على وصول شامل لخدمات الاتصالات والإنترنت إلى المواطنين والمؤسسات الطبية، وطواقم الصحفيين.

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