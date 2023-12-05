الاتصالات: بدء عودة خدمات الاتصال في قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، بدء عودة خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية والإنترنت في قطاع غزة، بعد أن فصلتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس.
وأشارت الوزارة، إلى أن هذا الانقطاع لخدمات الاتصالات والإنترنت هو الرابع في مدينة غزة وشمال القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ودعت الوزارة الاتحادات الدولية إلى الاستجابة للتحذيرات التي أطلقت مسبقاً لضمان استمرار خدمات الاتصالات والإنترنت في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية، واشتداد قصف الاحتلال على قطاع غزة.
وأكدت أن التواصل مع الجهات والمؤسسات الدولية والأممية مستمر، لكن الاحتلال يُصر على تجاهل التدخلات السابقة، وشددت: على المجتمع الدولي تقديم ضمانات جدية لعدم قطع الخدمات مجدداً، والحفاظ على وصول شامل لخدمات الاتصالات والإنترنت إلى المواطنين والمؤسسات الطبية، وطواقم الصحفيين.
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