50 شهيدا على الأقل في خان يونس ومخيم النصيرات بسلسلة غارات إسرائيلية

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-استشهد 40 مواطنا على الأقل وأصيب العشرات جراء غارات إسرائيلية استهدفت مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
ووفق مصادر طبية،، استشهد 10 مواطنين آخرين في قصف استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وقصفت مدفعية الاحتلال والمسيّرات محيط مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا.
ووصل 108 شهداء وعشرات المصابين
إلى مستشفى كمال عدوان، وسط انقطاع التيار الكهربائي عنه، وفي ظل وجود أكثر من 7 آلاف نازح داخله، فيما لم تتمكن الطواقم الطبية من إجراء أي عملية جراحية في المستشفى.
وحذرت الطواقم الطبية، من مجزرة قد يرتكبها الاحتلال داخل مستشفى كمال عدوان، كما حدث في مجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسي.
وأكدت الصحة بغزة،
أن 4 مستشفيات فقط تعمل شمال غزة، ونحو 55 سيارة إسعاف خرجت من الخدمة.
وتسببت غارة إسرائيلية بتدمير مسجد في منطقة بطن السمين بخان يونس جنوبي قطاع غزة، كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية قذائفها صوب شاطئ بحر خان يونس جنوبي القطاع.
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