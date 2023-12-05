50 شهيدا على الأقل في خان يونس ومخيم النصيرات بسلسلة غارات إسرائيلية

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-استشهد 40 مواطنا على الأقل وأصيب العشرات جراء غارات إسرائيلية استهدفت مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ووفق مصادر طبية،، استشهد 10 مواطنين آخرين في قصف استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال والمسيّرات محيط مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا.

ووصل 108 شهداء وعشرات المصابين

إلى مستشفى كمال عدوان، وسط انقطاع التيار الكهربائي عنه، وفي ظل وجود أكثر من 7 آلاف نازح داخله، فيما لم تتمكن الطواقم الطبية من إجراء أي عملية جراحية في المستشفى.

وحذرت الطواقم الطبية، من مجزرة قد يرتكبها الاحتلال داخل مستشفى كمال عدوان، كما حدث في مجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسي.

وأكدت الصحة بغزة،

أن 4 مستشفيات فقط تعمل شمال غزة، ونحو 55 سيارة إسعاف خرجت من الخدمة.

وتسببت غارة إسرائيلية بتدمير مسجد في منطقة بطن السمين بخان يونس جنوبي قطاع غزة، كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية قذائفها صوب شاطئ بحر خان يونس جنوبي القطاع.